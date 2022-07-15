В Волжском из-за Дня города ограничат движение на три дня









В Волжском с 21 по 24 июня будут действовать ограничения движения транспорта в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города.





Так, 21 июля с 18:00 до 21:00 будут перекрыты улицы Фонтанная, Чайковского в границах улиц Циолковского и Волгодонской.





22 июля с 8:00 до 10:00 закроют доступ транспорта на улицы Фонтанная, Чайковского в границах улиц Циолковского и Волгодонской.





22 июля с 17:00 до 21:00 ограничения будут действовать по улице Зорге в границах улиц Комсомольской и Волгодонской.





24 июля c 7:00 до 23:00 перекроют въезд на территорию парка «Волжский» (первый и второй съезд направо с проспекта Ленина после здания по проспекту Ленина, 88).





24 июля с 7:00 до 23:00 запретят въезд на парковку к гостинице «Ахтуба».





24 июля с 17:00 до 23:00 будет перекрыта улица Сталинградская от проспекта Ленина до улицы Набережной; улица Набережная от улицы Молодежной до улицы Сталинградской.





Напомним, второй по величине город Волгоградской области готовится к празднованию 68-летней годовщины со дня образования.



