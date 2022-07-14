В Волгограде снова устраняют аварию на трубопроводе по проспекту Жукова









Двор многоквартирного дома № 147 по проспекту Жукова в Дзержинском районе Волгограда затопило из-за порыва на трубопроводе. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, бригаду коммунальщиков они ждут с обеда 13 июля.

– Уже вторые сутки не можем дождаться помощи от коммунальщиков, – говорит местная жительница Валентина Богословская. – Три раза приезжали, посмотрят и снова уедут. Нам, пенсионерам, приходится своими силами хоть как-то выгребать воду, а то уже сутки "моем" улицу Батумскую.

В подтверждение своих слов пенсионерка отправила информагентству видеозапись, где ее 84-летняя мать выгребает воду черпаком из ямы.

В ООО «Концессии водоснабжения в свою очередь поспешили успокоить местных жителей, на место уже направлена бригада.

– В ближайшее время бригада прибудет на место для обследования и восстановления целостности трубопровода, - сообщили информагентству в пресс-службе ресурсоснабжающей компании. – К настоящему моменту отключение ресурса не производилось.

В компании также напомнили, что в случае утечки потери несет ресурсоснабжающая организация, жители оплачивают только тот ресурс, который прошел через их прибор учета.

Видео: Валентина Богословская