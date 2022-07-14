В Волгограде отремонтируют проезд под Комсомольским мостом

Общество 14.07.2022 11:41
0
14.07.2022 11:41
Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на территории разворотного кольца под Комсомольским мостом у железнодорожного вокзала в Волгограде.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость закупки составляет 5 миллионов 744 тысячи рублей. Заказчиком работ, которые должны быть выполнены до 1 октября текущего года, выступает МУ «Комдорстрой».
На разворотном кольце будет полностью обновлено дорожное покрытие. Подрядчику также предстоит заменить бордюры, люки дождеприемных и смотровых колодцев. В перечне работ указана и замена наружных инженерных сетей - участка трубопровода.
Напомним, под Комсомольским мостом у железнодорожного вокзала находится конечная остановка некоторых городских автобусов и маршруток.
Фото из архива ИА «Высота 102»
В Волгограде дети участников спецоперации получат именные стипендии14.07.2022 15:52
Общество 14.07.2022 15:52
«Он мой. Как я его оставлю?»: семья волгоградцев просит земляков помочь в борьбе с болезнью сына14.07.2022 15:39
Общество 14.07.2022 15:39
В Волгограде допоздна продлят работу скоростного трамвая14.07.2022 15:08
Общество 14.07.2022 15:08
«Поправочка вышла»: депутаты Волгоградской облдумы разрешили жителям менять названия городов и районов14.07.2022 13:47
Общество 14.07.2022 13:47
В Волгограде отменили открытие пляжа на острове Сарпинский14.07.2022 13:46
Общество 14.07.2022 13:46
МЧС предупредило волгоградцев о шторме в ближайшие часы14.07.2022 12:46
Общество 14.07.2022 12:46
Новым детским омбудсменом Волгоградской области стал Евгений Ковшиков14.07.2022 12:39
Общество 14.07.2022 12:39
Банк «Открытие»: больше половины жителей ЮФО уверены в стабильности личных доходов в 2022 году14.07.2022 12:36
Общество 14.07.2022 12:36
В мэрии Волгограда подготовились к шторму14.07.2022 12:20
Общество 14.07.2022 12:20
К ордену Мужества посмертно представлены еще 10 участников СВО из Волгограда14.07.2022 12:07
Общество 14.07.2022 12:07
Стала известна причина досрочной отставки детского омбудсмена Волгоградской области14.07.2022 11:50
Общество 14.07.2022 11:50
Имя нового детского омбудсмена волгоградские депутаты назовут 14 июля14.07.2022 11:11
Общество 14.07.2022 11:11
«Чтобы почувствовали ногами и другими частями»: Бочаров заставил чиновников пешком обойти весь Больничный комплекс14.07.2022 10:26
Общество 14.07.2022 10:26
Главная защитница детей Волгоградской области Нина Болдырева покидает пост14.07.2022 10:01
Общество 14.07.2022 10:01
Во всех парках Волгограда хотят установить туалеты и питьевые фонтанчики13.07.2022 21:20
Общество 13.07.2022 21:20