В Волгограде отремонтируют проезд под Комсомольским мостом









Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по ремонту дорожного покрытия на территории разворотного кольца под Комсомольским мостом у железнодорожного вокзала в Волгограде.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, начальная стоимость закупки составляет 5 миллионов 744 тысячи рублей. Заказчиком работ, которые должны быть выполнены до 1 октября текущего года, выступает МУ «Комдорстрой».

На разворотном кольце будет полностью обновлено дорожное покрытие. Подрядчику также предстоит заменить бордюры, люки дождеприемных и смотровых колодцев. В перечне работ указана и замена наружных инженерных сетей - участка трубопровода.

Напомним, под Комсомольским мостом у железнодорожного вокзала находится конечная остановка некоторых городских автобусов и маршруток.

Фото из архива ИА «Высота 102»