В Волгоградской области отменили конкурс бомбоубежищ









Глава администрации городского округа Михайловка Александр Тюрин намерен отменить конкурс защитных сооружений, который был учрежден в 2017 году. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект постановления опубликован на сайте администрации города.





Как следует из документа, отменяется смотр-конкурс защитных сооружений, который власти городского округа организовали несколько лет назад «в целях обеспечения сохранности фонда защитных сооружений гражданской обороны, приведения их в готовность к использованию по назначению». Чиновники также намеревались использовать защитные сооружения «в интересах экономики и для обслуживания населения».





При этом администрация Михайловки подготовила новый документ, регламентирующий создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории городского округа. В частности, рекомендации о создании таких запасов получат все руководители организаций, предприятий и учреждений Михайловки.





Такие меры, подчеркивается в проекте другого постановления, необходимы «для обеспечения мероприятий по гражданской обороне и защите населения городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также ЧС природного или техногенного характера».





В то же время руководству ГБУЗ «Михайловская центральная больница» поручено создать неснижаемый запас медицинского имущества.





Между тем, местные жители рассказали ИА «Высота 102», что уже давно не знают о том, в каком состоянии находятся городские защитные сооружения.





- Раньше у нас было отдельно стоящее бомбоубежище для укрытия населения, что сейчас с ним, неизвестно. Есть еще такие объекты на некоторых предприятиях города, но как там сейчас обстоят дела, неизвестно, - поделились михайловцы.





Напомним, ранее предпринятые попытки корреспондентов ИА «Высота 102» выяснить, есть ли защитные сооружения в Волгограде и по каким адресам они находятся , не увенчались успехом. Так, в администрации Волгограда пояснили, что большинство защитных сооружений, предназначенных для укрытия людей от поражающих факторов, расположены в производственной зоне, являются ведомственными и состоят на балансе промышленных предприятий.



