Общество

Волгоградцам предлагают мифические бомбоубежища на случай ядерного взрыва

Общество 23.05.2022 20:56
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23.05.2022 20:56


Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда разместил на сайте мэрии памятку об использовании защитных сооружений гражданской обороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, волгоградцам предлагают укрываться в двух видах защитных сооружений. Простейшие сооружения могут частично защитить от ударной волны, светового излучения ядерного взрыва, осколков боеприпасов, а также снизить воздействие ионизирующих излучений. В качестве простейших сооружений вместе с траншеями и щелями в комитете гражданской защиты предлагают использовать подвалы, погреба, землянки, а также внутренние помещения зданий. Однако, предупреждают в ведомстве, такие сооружения способны лишь на непродолжительное время минимизировать потери населения в период внезапного нападения противника или чрезвычайной ситуации.
А при подаче сигналов об опасности население, как следует из памятки, должно двигаться к ближайшему убежищу. Эти объекты размещаются в подвалах и цокольных этажах зданий и должны находиться ближе к месту работы, учебы или проживания людей с радиусом сбора до 1000 метров, иметь высоту от пола до потолка не менее 1,7 метров, не иметь транзитных трубопроводов, водоснабжения и  теплоснабжения и канализационных труб большим диаметром, газопроводов и паропроводов.
- При этом волгоградцы должны взять с собой в убежища средства индивидуальной защиты, документы, деньги, драгоценности, сухой паек на 2-3 дня, воду, исходя из 1,5-2 литров воды на каждого члена семьи, - утверждается в памятке.
Заполнение убежищ происходит быстро, организованно и без паники, следует из опубликованных правил. Люди располагаются на скамейках и нарах, а престарелые и больные размещаются ближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам. Затем закрываются герметичные двери и ставни аварийных выходов. А опоздавшие заполняют убежище  через специальный шлюз-тамбур, подчеркивается в памятке.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что волгоградцы выражают беспокойство в связи с тем, что не знают адреса ближайших с их домами защитных сооружений. Редакция информагентства направила запрос в администрацию города с просьбой сообщить такие адреса для горожан. И вот какой ответ редакция получила.
- Основная часть защитных сооружений, предназначенных для укрытия людей от поражающих факторов, расположены в производственной зоне, являются ведомственными и состоят на балансе промышленных предприятий. Полномочия проверки состояния и функционирования защитных сооружений возложены на соответствующие службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, - ответили в мэрии.
Редакция ИА "Высота 102" после получения этого ответа также направила запрос в ГУ МЧС по Волгоградской области с просьбой предоставить информацию о наличии и адресах защитных сооружений. Ответ ожидается.

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