Волгоградцам предлагают мифические бомбоубежища на случай ядерного взрыва

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда разместил на сайте мэрии памятку об использовании защитных сооружений гражданской обороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, волгоградцам предлагают укрываться в двух видах защитных сооружений. Простейшие сооружения могут частично защитить от ударной волны, светового излучения ядерного взрыва, осколков боеприпасов, а также снизить воздействие ионизирующих излучений. В качестве простейших сооружений вместе с траншеями и щелями в комитете гражданской защиты предлагают использовать подвалы, погреба, землянки, а также внутренние помещения зданий. Однако, предупреждают в ведомстве, такие сооружения способны лишь на непродолжительное время минимизировать потери населения в период внезапного нападения противника или чрезвычайной ситуации.
А при подаче сигналов об опасности население, как следует из памятки, должно двигаться к ближайшему убежищу. Эти объекты размещаются в подвалах и цокольных этажах зданий и должны находиться ближе к месту работы, учебы или проживания людей с радиусом сбора до 1000 метров, иметь высоту от пола до потолка не менее 1,7 метров, не иметь транзитных трубопроводов, водоснабжения и теплоснабжения и канализационных труб большим диаметром, газопроводов и паропроводов.
- При этом волгоградцы должны взять с собой в убежища средства индивидуальной защиты, документы, деньги, драгоценности, сухой паек на 2-3 дня, воду, исходя из 1,5-2 литров воды на каждого члена семьи, - утверждается в памятке.
Заполнение убежищ происходит быстро, организованно и без паники, следует из опубликованных правил. Люди располагаются на скамейках и нарах, а престарелые и больные размещаются ближе к воздухоразводящим вентиляционным трубам. Затем закрываются герметичные двери и ставни аварийных выходов. А опоздавшие заполняют убежище через специальный шлюз-тамбур, подчеркивается в памятке.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что волгоградцы выражают беспокойство
в связи с тем, что не знают адреса ближайших с их домами защитных сооружений. Редакция информагентства направила запрос в администрацию города с просьбой сообщить такие адреса для горожан. И вот какой ответ редакция получила.
- Основная часть защитных сооружений, предназначенных для укрытия людей от поражающих факторов, расположены в производственной зоне, являются ведомственными и состоят на балансе промышленных предприятий. Полномочия проверки состояния и функционирования защитных сооружений возложены на соответствующие службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, - ответили в мэрии.
Редакция ИА "Высота 102" после получения этого ответа также направила запрос в ГУ МЧС по Волгоградской области с просьбой предоставить информацию о наличии и адресах защитных сооружений. Ответ ожидается.