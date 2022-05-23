Волгоградцам предлагают мифические бомбоубежища на случай ядерного взрыва

Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда разместил на сайте мэрии памятку об использовании защитных сооружений гражданской обороны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную информацию, волгоградцам предлагают укрываться в двух видах защитных сооружений. Простейшие сооружения могут частично защитить от ударной волны, светового излучения ядерного взрыва, осколков боеприпасов, а также снизить воздействие ионизирующих излучений. В качестве простейших сооружений вместе с траншеями и щелями в комитете гражданской защиты предлагают использовать подвалы, погреба, землянки, а также внутренние помещения зданий. Однако, предупреждают в ведомстве, такие сооружения способны лишь на непродолжительное время минимизировать потери населения в период внезапного нападения противника или чрезвычайной ситуации.А при подаче сигналов об опасности население, как следует из памятки, должно двигаться к ближайшему убежищу. Эти объекты размещаются в подвалах и цокольных этажах зданий и должны находиться ближе к месту работы, учебы или проживания людей с радиусом сбора до 1000 метров, иметь высоту от пола до потолка не менее 1,7 метров, не иметь транзитных трубопроводов, водоснабжения и теплоснабжения и канализационных труб большим диаметром, газопроводов и паропроводов.