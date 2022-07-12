Общество

Волгоград вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествий

Общество 12.07.2022 19:26
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12.07.2022 19:26


Волгоград по итогам июня, согласно исследованиям специалистов сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, вошел в топ-10 городов, востребованных у россиян для проведения трехдневных путешествий. Как стало известно ИА «Высота 102», помимо города на Волге в рейтинг вошли Сочи, Москва, Петербург, Казань, Кисловодск, Калининград, Нижний Новгород, Сортавала в Карелии и Ростов.

Вино- и гастротуризм, развитая гостиничная и реакреационная инфраструктура — все это позволяет Волгограду регулярно занимать высокие места в рейтингах популярных направлений для внутреннего туризма. 

Также аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру провел свое исследование. Анализировались города, в которые путешественники отправлялись на поездах на длинные июньские выходные с 9 по 12 число. Волгоград вошел в топ-20 популярных железнодорожных направлений. Кроме этого, приток туристов наблюдался и в конце июня — в день проведения масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре, гостями и участниками которого стали более 240 000 человек.

Специалистами сервисами была проанализирована бронь авиабилетов, оформленных на даты в период с 1 по 31 июля внутри РФ. Волгоград вошел в топ-20 популярных авианаправлений. Город-герой для отдыха выбирали жители Москвы, Петербурга, Сургута, Нового Уренгоя и Екатеринбурга.

Ни для кого не секрет, что Волгоград год от года становится все привлекательней для туристов из других регионов РФ и стран зарубежья. В городе реконструируются общественные пространства и обновляются парки, реставрируются объекты культурного наследия. Большой популярностью у туристов пользуются маршруты по местам бывших сражений под Сталинградом. Путешественники с удовольствием посещают природные парки, а также исследуют исторические и этнографические музеи. 

К примеру, Александровский грабен — геологический памятник природы — вошел в топ-1000 культурных туристических брендов России. Семейная винодельня из Дубовского района Волгоградской области попала в топ-50 лучших винных хозяйств России. 

Один из волгоградских ресторанов оказался в топ-50 объектов гастротуризма. Сам Волгоград, по версии Marketing Logic, занимает 9 место среди городов РФ по развитию инфраструктуры в сфере общепита и 8 место — среди мегаполисов с развитой гостиничной инфраструктурой. 

По данным Tvil.ru, в июне областная столица заняла шестое место среди городов популярных для коротких поездок на машине. Согласно итогам опроса сервиса SuperJob, Волгоград признали самым гостеприимным городом для туристов среди мегаполисов с населением более одного миллиона человек. Всего за первые шесть месяцев этого года Волгоградскую область в качестве туристов посетили более 740 000 человек. 

Стоит отметить, что, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны недружественных РФ стран, текущие экономические условия рождают новые возможности для развития. Положительную динамику показывает внутренний туризм. По итогам майских праздников, Волгоградский регион стал одним из лидеров роста отрасли по России. 

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