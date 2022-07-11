Яму-автоловушку закатали в асфальт на проспекте Университетском в Волгограде

В Советском районе Волгограда закатали в асфальт провал, образовавшийся посреди проспекта Университетского в районе «Зеленого кольца». О завершении работ ИА «Высота 102» сообщили 11 июля в «Концессиях водоснабжения».

Напомним, что в середине июня на пересечении с улицей Богданова произошла просадка грунта, в результате чего посреди проезжей части образовалась яма, которая со временем росла и становилась причиной дорожных аварий. Несмотря на выставленные ограждения и предупредительные знаки, волгоградские водители попадали в инциденты, а одно авто и вовсе едва полностью не свалилось в провал.





К понедельнику дорожную ловушку рабочие наконец засыпали песком и восстановили дорожное покрытие.

– Подрядная организация восстановила асфальтобетонное покрытие на пересечении улицы Богданова с проспектом Университетским на Второй Продольной магистрали, – сообщили информагентству 11 июля в ресурсоснабжающей компании. – Специалистами были выполнены работы по укреплению конструкций, засыпке провала, выравниванию щебеночным слоем и песком и восстановлению дорожного покрытия.





В «Концессиях водоснабжения» также напоминают, что на участке по улице Богданова продолжаются работы по прокладке участка канализационного коллектора к микрорайону «Родниковая долина».

– Ввод в эксплуатацию новой линии водоотведения позволит снизить нагрузку на существующий коллектор и улучшит качество оказываемых услуг жителям Советского района, а также обеспечит комплексное развитие территории на следующие 15-20 лет, – уверены в компании.