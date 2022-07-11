Волгоградским и адыгейским пенсионерам отмерили денег по минимуму

Общество 11.07.2022 08:15
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11.07.2022 08:15
В Волгоградской области прожиточный минимум пенсионеров с 1 июня 2022 года составил 10319 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, среди регионов ЮФО он ниже лишь в Адыгее – 10295 рублей. Разница составила лишь 24 рубля.
Во всех остальных субъектах Южного федерального округа прожиточный минимум пенсионеров выше.
Так, самый высокий показатель фиксируется в Севастополе – 11970 рублей.
В Астраханской области прожиточный минимум пенсионеров составляет 11612 рублей, в Ростовской – 11253.
Данные приведены с учетом индексации пенсий на 10% с 1 июня 2022 года, уточнили в Росстате.
Напомним, прожиточный минимум пенсионеров устанавливается в целях социальной доплаты.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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