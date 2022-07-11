Общество

Волгоградским и адыгейским пенсионерам отмерили денег по минимуму

Общество 11.07.2022 08:15
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11.07.2022 08:15



В Волгоградской области прожиточный минимум пенсионеров с 1 июня 2022 года составил 10319 рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, среди регионов ЮФО он ниже лишь в Адыгее – 10295 рублей. Разница составила лишь 24 рубля. 

Во всех остальных субъектах Южного федерального округа прожиточный минимум пенсионеров выше.

Так, самый высокий показатель фиксируется в Севастополе – 11970 рублей. 

В Астраханской области прожиточный минимум пенсионеров составляет 11612 рублей, в Ростовской – 11253.

Данные приведены с учетом индексации пенсий на 10% с 1 июня 2022 года, уточнили в Росстате. 

Напомним, прожиточный минимум пенсионеров устанавливается в целях социальной доплаты. 

Фото из архива ИА "Высота 102"

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