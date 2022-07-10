Врач из Волгограда рассказала о вреде окрошки и шашлыка

Жаркая погода меняет вкусовые привычки многих волгоградцев. Вместо борща предпочтение отдается окрошке, а шашлык проходит лейтмотивом любых выходных на свежем воздухе.

Заведующая гастроэнтерологическим отделением больницы № 25, заслуженный врач РФ Галина Королева рассказала читателям о вреде популярных летом блюд и какой рацион предпочтителен в жаркие летние дни. Подробности — в материале ИА «Высота 102».





По словам медика, летом люди отдают предпочтение прохладительным напиткам — кисломолочным, алкогольным, безалкогольным, сильногазированным — и совсем не задумываются о вреде, который можно нанести организму.

Также первое и второе блюда сменяются холодными супами, легкими сырыми овощными перекусами. В свою очередь праздники и выходные подрывают желудочно- кишечный тракт обильными порциями жареного жирного мяса и алкоголя.

— Какие из них напитков безопасны для нас и от чего стоит отказаться? Хороший вопрос. Но сначала хочу уточнить, что организм каждого человека уникален и поэтому выбор любой диеты и формирование личных предпочтений в питании следует начинать после консультации с гастроэнтерологом, — поясняет врач. —Самый оптимальный рекомендованный вариант на каждый день — очищенная либо кипяченая вода температурой от 25 и, в идеале, до 36 градусов.





По мнению специалиста, именно в таком температурном диапазоне жидкость отлично и безболезненно усваивается, не вызывая спазмы и другие неприятные ощущения в желудке. Можно для разнообразия добавлять в такую воду небольшое количество свежего лимонного сока или дольки кислого фрукта. Также полезны некрепкие зеленый чай и травяные настои комнатной температуры.

— Многим из нас крайне трудно «полюбить» выпивать теплую воду в жару, но для желудка такая вода привычна и приятна, ведь она ускоряет обмен веществ, — рассказывает врач.





Как уточняет гастроэнтеролог, ледяная вода, как и другие напитки из морозильной камеры или со льдом, напрямую способствуют нарушению всасывания пищи, что со временем приводит к ряду заболеваний пищеварительной системы.

— Ведь что происходит после того как мы выпиваем, к примеру, стакан ледяной воды? Стенки, сосуды желудка сжимаются, что приводит к замедлению всех естественных процессов после или во время приема пищи.

По мнению Галины Королевой, употребление кисломолочных напитков, например, сыворотки, кефира, тана, айрана вполне подходит в качестве сбалансированного ежедневного рациона.





— Но такие напитки подходят не всем. Кисломолочные продукты существенно повышают кислотность желудочного сока. К примеру, кефир противопоказан пациентам, страдающим хроническим гастритом или язвенной болезнью, — отмечает медик. — Из правильного летнего рациона стоит исключить различные сильногазированные лимонады, «энергетики», а также пиво и квас. Или хотя бы употреблять их не так часто и в меньшем количестве.

Ненатуральная газация таких напитков, утверждает врач, вместе с внушительным количеством консервантов и химических добавок вызывает раздражение и приводит к эрозии стенок желудка, образованию язв, гастритам и другим опасным патологиям.

Галина Королева к сожалению констатирует, что сейчас практически каждый имеет те или иные проблемы с ЖКТ. Много пациентов в возрасте от 18 до 30 лет — как раз именно в этот период происходит неумеренное потребление газировок, кваса и пива.





— Напитки брожения, кстати, все имеют алкоголь, в том числе и безалкогольное пиво. Процент содержания обычно начинается от 0,3% и затем следует выше. Кажущиеся на первый взгляд якобы безвредными несколько градусов играют свою отрицательную роль, — уверена доктор. — Помимо этого, все алкогольные напитки стремительно вызывают обезвоживание, что само по себе меньшее, что хочется испытать в жаркий день.

Затронула и гастроэнтеролог привычную для многих смену летом горячих супов на окрошки, свекольники и другие популярные в летний зной блюда.

— Окрошка, как самостоятельное блюдо, имеет две стороны. В разных случаях на желудок оказывается как благотворное, так и отрицательное влияние. И в вопросе супов все также зависит от организма каждого из нас. В числе плюсов блюда можно отметить легкость, насыщенность клетчаткой, минералами и витаминами, — рассказывает специалист. — Однако клетчатка, которую в достаточном количестве содержат классические ингредиенты окрошки, вызывает раздражение слизистой и ведет к появлению болевых ощущений.

Окрошку не рекомендуют употреблять при диагностированных хроническом гастрите, колите, язвах в период обострения. К тому же, сырые овощи способствуют повышенному газообразованию.





Галина Королева также отметила, что необходимо поддерживать так называемый «термически щадящий» режим питания, близкий к любому времени года. В рационе должны преобладать сбалансированные продукты и горячая пища — в особенности, супы. Не рекомендуется ограничивать питание только разнообразными освежающими блюдами.

Подробно гастроэнтеролог остановилась и на вреде такого популярного летом блюда, как шашлык. Особенно в его сочетании с алкоголем.

— Жареное мясо само по себе достаточно тяжелый для переваривания продукт. Для маринада, помимо традиционных соли и острых видов перца, используются продукты со скрытыми сахарами — различные приправы, соусы, заправки, выступающими главными раздражителями стенок желудка. Стоит помнить и о том, что мясо, термически обработанное на костре, образует канцерогены.

Специалист уточняет, что уже сейчас в отделение госпитализируют волгоградцев в среднем возрасте от 17 до 60 лет и выше с массой симптомов на почве переедания, смены рациона, отравлений и типичными проблемами ЖКТ, связанными с поеданием жирного жареного мяса и попутным употреблением спиртных напитков. Большинство пациентов увозят прямо с турбаз и дач.





Медик напоминает, что готовый шашлык также идет в пищу вместе с кетчупами, пивом и крепким алкоголем, что наносит мощный удар по поджелудочной железе, печени, желудку и всем остальным органам.

При употреблении овощей и фруктов тоже не стоит забывать о некоторых ограничениях, советует врач.

— Многие из любимых нами и, безусловно, полезных овощей и фруктов способны существенно повысить кислотность желудочного сока. К примеру, вишня, кроме прочего, богата органическими кислотами. Ее следует употреблять с осторожностью при язвах и гастритах. Это же правило относится и к помидорам. Привычные нам баклажаны, в свою очередь, содержат в своем составе растительный алкалоид соланин, который может быть достаточно ядовитым.

— Если семечки внутри разрезанного баклажана темные, имеют неприятный запах, то такой плод лучше не употреблять. При отравлении перезрелыми баклажанами с большим количеством соланина у человека отмечаются тошнота, рвота и другие серьезные проблемы со стороны ЖКТ. В таких случаях необходимо оперативно вызывать врача.

Галина Королева напоминает, что фрукты и овощи следует осторожно употреблять в пишу людям с нарушенным углеводным обменом.

— Сезонные лакомства, безусловно, являются сильными иммуномодуляторами, но при чрезмерном употреблении могут нанести вред, — резюмирует доктор. — Это правило касается всей пищи.