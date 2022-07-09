Житель Волгоградской области взыскал с нефтяной компании 350 тысяч рублей

Общество 09.07.2022 13:42
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09.07.2022 13:42
Николаевский районный суд Волгоградской области взыскал с нефтяной компании в пользу бывшего работника почти 350 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина получит крупную сумму в качестве невыплаченной зарплаты, отпускных, выплаты при увольнении и денежной компенсации за нарушение работодателем срока выплаты получки.
Мужчина работал в ООО «ЦЗЕНЭН-РУС-НЕФТЕМАШ» вышкомонтажником-электромонтером 5 разряда. В начале сентября прошлого года монтажник написал заявление об увольнении, которое не было завизировано руководителем организации. Никаких выплат мужчина при этом не получил. После чего его приняли в ООО «ВПТ-НЕФТЕМАШ» на должность электромонтера по обслуживанию буровых 6 разряда, что подтверждается сведениями о трудовой деятельности, предоставляемыми из Пенсионного фонда РФ.
А выписка из банка подтверждала, что последние начисления зарплаты проходили только в июле. Требования рабочего суд о взыскании денег суд признал законными.
Теперь работодатель выплатит мужчине 286 тысяч рублей в качестве зарплаты и отпускных, а также денежную компенсацию за нарушение срока выплаты в размере 62 тысяч рублей и 3 тысячи за моральный ущерб.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
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