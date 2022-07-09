«Все проходит мимо меня»: волгоградка уже 10 месяцев живет без запахов









Жительница Волгограда Маргарита С. вот уже 10 месяцев не чувствует ни вкуса, ни запаха. Причиной стал перенесенный ею еще в октябре прошлого года коронавирус.

- Ковидом я и мои родственники переболели осенью прошлого года, - рассказывает Маргарита. – Заразились мы от сестры, с которой в тот, как оказалось, драматический день ездили вместе в лес за грибами - пили чай из одной кружки. Она заболела первой, потом слегли мы. В основном все перенесли болезнь относительно легко, кроме меня. Был даже такой момент, когда родные хотели вызывать скорую и госпитализировать меня в стационар. К счастью, тогда все обошлось. Я пошла на поправку, хотя и болела дольше, чем члены моей семьи.У всех близких Маргариты, которые болели коронавирусом, пропадал вкус и запах. Но ненадолго.- Через 2-3 недели запах ко всем вернулся – кроме меня, - вспоминает волгоградка. – Сначала я терпеливо ждала, успокаивая себя тем, что, если я болела дольше и тяжелее всех, то вкусовые ощущения вновь придут ко мне чуть позже. Но оказалось, что надеялась я зря.Прошло уже много месяцев, а женщина до сих пор не чувствует ни запаха, ни вкуса пищи, которая уже давно перестала для нее быть источником удовольствия.- Раньше я любила готовить – особенно выпечку, пироги и торты, - рассказывает Маргарита. – Теперь все для меня потеряло всякий смысл. Сварить борщ и то стало настоящим наказанием – в роли дегустатора теперь выступает мой муж, так как я совсем не понимаю вкуса приготовленных блюд. Тот же борщ для меня по запаху напоминает вареное мыло.Процесс приготовления еды стал для волгоградки настоящей пыткой. Да и к самой еде она давно потеряла интерес.- Конечно, я заставляю себя что-то есть, чтобы не умереть от голода, но этот процесс для меня весьма мучительный, - делится Маргарита. – Иногда приходится зажимать нос, чтобы протолкнуть в себя какую-то еду.Однако в весе она все равно сильно потеряла. И до этого стройная женщина лишилась пяти килограммов, с которыми она совершенно не хотела расставаться.- Все радости жизни теперь проходят мимо меня, - откровенничает Маргарита. – Я не могу насладиться вкусом клубники, малины, которые растут у меня во дворе. Первые огурчики, зелень теперь мне совершенно не интересны. Что жареное мясо, что фрукты или овощи для меня по вкусу все одинаково и отдает болотом.Устав от такой безвкусной жизни, Маргарита, согласившись на уговоры родных, все-таки обратилась к врачам.- Мне сказали, что таких, как я, в Волгограде немало, - рассказывает волгоградка. – И что, мол, надеяться, когда запах вернется сам, мне не стоит. Я согласилась на лечение и прошла обследование. Анализы у меня оказались замечательные, но легче мне от этого не стало.Вот уже два месяца волгоградка честно выполняет указание врачей – брызгает в нос и горло выписанным доктором спрееем, зажигает ароматические свечи и нюхает нашатырный спирт.- Спирт и легкий аромат свечей я чувствую, - признается волгоградка. – Но в остальном для меня больше ничего не изменилось. Запахи, похожи, не хотят ко мне возвращаться…Последствия коронавируса, с которыми вынуждена жить Маргарита и по сей день, между тем, могут привести и к более печальным последствиям.- Мы живем на окраине поселка Горьковский и у нас часто бывают пожары в лесопосадке, - говорит Маргарита. – Как только что-то загоралось, я чувствовала это первой. Поэтому мы вовремя вызывали пожарных и это спасало наши дома. Теперь, даже, если загорится за забором моего участка, я это не почувствую.Между тем, проблема, с которой столкнулась Маргарита, является довольно распространенной. По статистике, около 13% переболевших коронавирусом страдают из-за отсутствия запахов и вкуса. При этом есть случаи, когда в таком состоянии человек находится полтора и даже два года.- Наверное, уже надо смирится с тем, что прежней жизни у меня уже никогда не будет, - констатирует волгоградка.Впрочем, есть у нее тайная надежда.- Наверное, это звучит глупо, но я мечтаю снова вернуться в тот самый лес, где я, как мне кажется, я и заразилась от сестры, - признается Маргарита. – Может быть, только там меня «расколдуют» и я снова смогу стать полноценным человеком.--