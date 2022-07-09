Общество

«Все проходит мимо меня»: волгоградка уже 10 месяцев живет без запахов

Общество 09.07.2022 19:33
0
09.07.2022 19:33



Жительница Волгограда Маргарита С. вот уже 10 месяцев не чувствует ни вкуса, ни запаха. Причиной стал перенесенный ею еще в октябре прошлого года коронавирус.

- Ковидом я и мои родственники переболели осенью прошлого года, - рассказывает Маргарита. – Заразились мы от сестры, с которой в тот, как оказалось, драматический день ездили вместе в лес за грибами - пили чай из одной кружки. Она заболела первой, потом слегли мы. В основном все перенесли болезнь относительно легко, кроме меня. Был даже такой момент, когда  родные хотели вызывать скорую и госпитализировать меня в стационар. К счастью, тогда все обошлось. Я пошла на поправку, хотя и болела дольше, чем члены моей семьи.

У всех близких Маргариты, которые болели коронавирусом, пропадал вкус и запах. Но ненадолго.

- Через 2-3 недели запах ко всем вернулся – кроме меня, - вспоминает волгоградка. – Сначала я терпеливо ждала, успокаивая себя тем, что, если я болела дольше и тяжелее всех, то вкусовые ощущения вновь придут ко мне чуть позже. Но оказалось, что надеялась я зря.

Прошло уже много месяцев, а женщина до сих пор не чувствует ни запаха, ни вкуса пищи, которая уже давно перестала для нее быть источником удовольствия.

- Раньше я любила готовить – особенно выпечку, пироги и торты,  - рассказывает Маргарита. – Теперь все для меня потеряло всякий смысл. Сварить борщ и то стало настоящим наказанием – в роли дегустатора теперь выступает мой муж, так как я совсем не понимаю вкуса приготовленных блюд. Тот же борщ для меня по запаху напоминает вареное мыло.

Процесс приготовления еды стал для волгоградки настоящей пыткой. Да и к самой еде она давно потеряла интерес.

- Конечно, я заставляю себя что-то есть, чтобы не умереть от голода, но этот процесс для меня весьма мучительный, - делится Маргарита. – Иногда приходится зажимать нос, чтобы протолкнуть в себя какую-то еду.

Однако в весе она все равно сильно потеряла. И до этого стройная женщина лишилась пяти килограммов, с которыми она совершенно не хотела расставаться.

- Все радости жизни теперь проходят мимо меня, - откровенничает Маргарита. – Я не могу насладиться вкусом клубники, малины, которые растут у меня во дворе. Первые огурчики, зелень теперь мне совершенно не интересны. Что жареное мясо, что фрукты или овощи для меня по вкусу все одинаково и отдает болотом.

Устав от такой безвкусной жизни, Маргарита, согласившись на уговоры родных, все-таки обратилась к врачам.

- Мне сказали, что таких, как я, в Волгограде немало, - рассказывает волгоградка. – И что, мол, надеяться, когда запах вернется сам, мне не стоит. Я согласилась на лечение и прошла обследование. Анализы у меня оказались замечательные, но легче мне от этого не стало.

Вот уже два месяца волгоградка честно выполняет указание врачей – брызгает в нос и горло выписанным доктором спрееем, зажигает ароматические свечи и нюхает нашатырный спирт.

- Спирт и легкий аромат свечей я чувствую, - признается волгоградка. – Но в остальном для меня больше ничего не изменилось. Запахи, похожи, не хотят ко мне возвращаться…

Последствия коронавируса, с которыми вынуждена жить Маргарита и по сей день, между тем, могут привести и к более  печальным последствиям.

- Мы живем на окраине поселка Горьковский и у нас часто бывают пожары в лесопосадке, - говорит Маргарита. – Как только что-то загоралось, я чувствовала это первой. Поэтому мы вовремя вызывали пожарных и это спасало наши дома. Теперь, даже, если загорится за забором моего участка, я это не почувствую.

Между тем, проблема, с которой столкнулась Маргарита, является довольно распространенной. По статистике, около 13% переболевших коронавирусом страдают из-за отсутствия запахов и вкуса. При этом есть случаи, когда в таком состоянии человек находится полтора и даже два года.

- Наверное, уже надо смирится с тем, что прежней жизни у меня уже никогда не будет, - констатирует волгоградка.

Впрочем, есть у нее тайная надежда.

- Наверное, это звучит глупо, но я мечтаю снова вернуться в тот самый лес, где я, как мне кажется, я и заразилась от сестры, - признается Маргарита. – Может быть, только там меня «расколдуют» и я снова смогу стать полноценным человеком.

 
 
--

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
09.07.2022 18:32
Общество 09.07.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 16:30
Общество 09.07.2022 16:30
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 13:42
Общество 09.07.2022 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 11:41
Общество 09.07.2022 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 10:12
Общество 09.07.2022 10:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 09:53
Общество 09.07.2022 09:53
Комментарии

0
Далее
Общество
09.07.2022 09:04
Общество 09.07.2022 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 21:07
Общество 08.07.2022 21:07
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 20:37
Общество 08.07.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:46
Общество 08.07.2022 19:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:42
Общество 08.07.2022 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:21
Общество 08.07.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 19:03
Общество 08.07.2022 19:03
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 17:43
Общество 08.07.2022 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.07.2022 17:03
Общество 08.07.2022 17:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:45
Время пришло: депутаты Волгоградской облдумы заказали избирателям часы на 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
19:33
«Все проходит мимо меня»: волгоградка уже 10 месяцев живет без запаховСмотреть фотографии
18:32
«Она в реанимации»: в Волгограде врачи спасают пострадавшую в ДТП с фуройСмотреть фотографии
17:26
В Волгограде фура смяла иномарку: пострадала женщинаСмотреть фотографии
16:30
Коллективный иммунитет волгоградцев к коронавирусу упал до 14%Смотреть фотографии
14:57
На улице Рокоссовского в Волгограде в массовом ДТП погиб мужчинаСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде 22-летняя девушка на «пятнадцатой» протаранила бетонную стенуСмотреть фотографии
14:27
В Жирновске утонули мужчина и 6-летний ребенокСмотреть фотографии
14:13
"За два дня приходил газовик": в Волгоградской области двое пенсионеров насмерть отравились угарным газомСмотреть фотографии
13:42
Житель Волгоградской области взыскал с нефтяной компании 350 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:50
Роспотребнадзор проверяет еду и воду в детском лагере в КамышинеСмотреть фотографии
12:35
Житель Волжского съел рыбу и умер от ботулизмаСмотреть фотографии
11:41
«Стыдно перед гостями»: около «Волгоград Арены» сломался фонтанСмотреть фотографии
10:31
В Волгоградской области три человека пропали во время купанияСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области за полтора года родились 529 детей из пробирокСмотреть фотографии
09:53
В Волжском перестали ходить трамваи трех маршрутовСмотреть фотографии
09:04
В мае в Волгоградской области умерли 2700 человекСмотреть фотографии
08:20
Росводресурсы уменьшают сбросы на Волжской ГЭС ради Астраханской областиСмотреть фотографии
07:33
Под Волгоградом собственники здания без канализации упорно сливают фекалии в кусты: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
Награжденный орденом Мужества Иван Шумков вернулся из госпиталя в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
20:37
Заброшенный Дом печати в Волгограде отказались покупать за 86 миллионовСмотреть фотографии
19:46
В центре Волгограда в выходные ограничат движение транспортаСмотреть фотографии
19:42
В двух районах Волгограда 9 июля отключат электричествоСмотреть фотографии
19:21
Известный слепой блогер Иван Ерхов прыгнет с парашютом под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:03
Загораете даже в офисе: косметолог дала волгоградцам неожиданный советСмотреть фотографии
17:57
«Мне приказали жечь»: тракториста из Волгоградской области сделали виновником контролируемого пожараСмотреть фотографии
17:43
Руководитель волгоградского УФАС опроверг фейк о своей отставкеСмотреть фотографии
17:28
Облсуд огласил свой вердикт приставу, которая лишила мать с детьми квартиры в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:03
По делу волгоградского общественника о порче «Дома с лебедями» назначена экспертизаСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде залатали прохудившийся водопровод на улице ЗемлячкиСмотреть фотографии
 