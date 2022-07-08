Россияне оценили свои шансы стать миллионерами





83% россиян хотели бы стать миллионерами, причем каждый пятый считает, что миллионов у него должно быть не меньше 30. Ради этой мечты люди готовы работать круглыми сутками, копить деньги и т.д. Таковы результаты общероссийского опроса, проведенного СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

Респондентам предлагалось рассказать, с какой суммы для них начинается понятие «миллионер». Оказалось, что лишь немногие (16%) считают миллионерами обладателей 1 млн рублей, в то время как остальные респонденты назвали более высокий «порог вхождения в богатство» (20% — от 30 млн руб., 15% — от $1 млн, 15% — 5-10 млн руб., 14% — 10-20 млн руб.,11% — 2-5 млн руб., 9% — 20-30 млн руб.).

8% опрошенных уже считают себя миллионерами. А из числа оставшихся респондентов лишь 9% не хотели бы ими стать — в основном из-за того, что «для этого нужны большие связи, которых у меня нет» (так считают 39% россиян, не желающих наживать миллионы), а также из-за нежелания ставить работу в приоритет и нарушить баланс между работой и личной жизнью (29%), из-за отсутствия веры в себя (18%), нежелания работать на износ (12%) и лени (8%).

Подавляющее большинство желающих стать миллионерами уже сейчас пытаются достичь своей цели (82%). Для этого они стали проводить меньше времени с близкими и больше работать (28%), откладывать деньги (27%), трудиться «24/7» (20%), повышать квалификацию в надежде найти высокооплачиваемую работу (19%), совмещать несколько работ (10%). Еще 6% идут более легким путем и пытаются найти клад.

Свыше четверти опрошенных (28%), учитывая свой текущий уровень дохода, рассчитывают стать миллионерами через год-два. Каждый четвертый (25%) — через 3-5 лет, каждый пятый (22%) — через полтора-два года, почти столько же (20%) — через 2-3 года, каждый восьмой (12%) — через 10 лет или более. Лишь 5% ожидают свой миллион через полгода или раньше.

Отвечая на вопрос, как они планируют распорядиться этими деньгами, россияне чаще всего говорили об открытии бизнеса (16%), первоначальном взносе на ипотеку (13%), покупке автомобиля (10%), оплате образования (10%), зарубежном путешествии (9%) и выплате кредитов (6%). 14% респондентов свои миллионы тратить не будут, а вложат их в ценные бумаги и /или финансовые инструменты. Столько же собираются держать их «под подушкой», а каждый восьмой (13%) положит на счет в банке.

Ради миллионов россияне готовы весьма на многое. Например, начать откладывать деньги (17%), совмещать несколько работ (12%), поставить работу в приоритет и уделять ей больше времени (11%), инвестировать в ценные бумаги (10%), начать искать клад (10%), пытаться искать работу за рубежом (8%), начать играть в лотереи, азартные игры, делать ставки на спорт и т.д. (5%).

В целом самый простой способ разбогатеть, по мнению респондентов, — начать откладывать деньги (18%), совмещать несколько работ (16%), инвестировать в ценные бумаги (15%), найти клад (13%), получить наследство (13%), вступить в брак с богатым человеком (11%), выиграть в лотерею (11%), работать 24/7 (11%).

Чтобы накопить 1 млн руб., каждому четвертому респонденту было бы комфортно ежемесячно откладывать сумму до 10 тыс. руб., каждому пятому — свыше 50 тыс. руб., стольким же — 10-15 тыс. руб., 18% — 20-30 тыс. руб. и 13% — 30-50 тыс. руб.

— Судя по результатам опроса, большинство респондентов верит в то, что, откладывая часть своих доходов и формируя накопления, в итоге можно приблизиться к реализации своей мечты. Больше 50% опрошенных заявили, что готовы откладывать 200 тысяч рублей в год и больше. Это значит, что за 5 лет они смогут скопить миллион рублей. Безусловно, это также ставит перед рынком страхования жизни ответственную задачу – предоставить людям эффективные и прозрачные инструменты для накоплений. Понятные, защищенные инвестиции смогут ускорить процесс накопления либо позволят сделать это с меньшими затратами, — говорит Борис Борзунов, руководитель управления инвестиционного страхования СК «Росгосстрах Жизнь».