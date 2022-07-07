В волгоградском магазине «Светофор» изъяли партию дешевого сливочного масла









Партия подозрительного сливочного масла конфискована в Волгограде по решению суда. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в торговой точке, расположенной на ул. Титова, 43а, 180-граммовые пачки сливочного крестьянского «Фрау Му» продавались по супернизкой цене – 55 рублей. На этикетке было указано, что производителем этого продукта является ООО «Модус» (Москва).





Однако выяснилось, что на упаковке не было маркировки в виде кода DataMatrix, который можно считать и получить информацию о движении товара, находящегося в обороте.





Всё масло в количестве 153 пачки было арестовано сотрудниками управления в качестве применения меры обеспечения по делу.





В отношении продавца – ООО «Торгсервис 34» (г. Волгоград), поставщика – ООО «Линия вкуса» (Саратовская область, г. Энгельс) и производителя – ООО «Модус» (г. Москва») были возбуждены административные дела по ч.ч. 1, 2 ст. 15.12. КоАП РФ по факту незаконной реализации масла сливочного.





По итогам рассмотрения продавец – ООО «Торгсервис 34» и поставщик – ООО «Линия вкуса» были признаны виновными во вменяемом им административном правонарушении, на них наложен административный штраф, вся арестованная продукция по решению суда подлежит конфискации.





Решения суда не вступили в законную силу.





Рассмотрение дела в отношении изготовителя – ООО «Модус» в настоящее время не завершено.



