Под Волгоградом снайперы учились сбивать беспилотники

Общество 06.07.2022 11:33
0
06.07.2022 11:33
Полевые сборы гранатометчиков и снайперов завершились на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в течение двух недель около 100 военнослужащих совершенствовали навыки применения в бою ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17, а также снайперских винтовок Драгунова (СВД) и армейской снайперской винтовки крупнокалиберной (АСВК).
- Гранатометчики уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами со взрывателями мгновенного действия. Снайперы мотострелкового соединения обучались в том числе уничтожению беспилотной авиации (БЛА) условного противника, - сообщили в пресс-службе ЮВО.
Специалисты радиоэлектронной борьбы передали данные об обнаруженных летающих объектах на пункт управления, было решено уничтожить беспилотники силами снайперов. Военнослужащие поразили вражеские БЛА из замаскированных огневых позиций.
Фото: пресс-служба Южного военного округа
В Волгограде снимут видеоролик о котлете по-киевски06.07.2022 15:03
Общество 06.07.2022 15:03
Олег Савченко высказался в пользу расширения льгот для ветеранов боевых действий06.07.2022 14:46
Общество 06.07.2022 14:46
Под Волгоградом заведующая детсадом собирала премии сотрудников в «общий котел»06.07.2022 14:19
Общество 06.07.2022 14:19
В Волгограде к 1 ноября восстановят танк-памятник Т-3406.07.2022 12:42
Общество 06.07.2022 12:42
В Волгограде рухнул сайт для записи детей в школу06.07.2022 12:21
Общество 06.07.2022 12:21
Половине волгоградцев не хватает денег до зарплаты06.07.2022 10:39
Общество 06.07.2022 10:39
«Волгоградэнергсбыт» запустил чат-бот для передачи показаний счетчиков06.07.2022 10:32
Общество 06.07.2022 10:32
Жителям аварийных домов в Волгограде купили 110 квартир в новостройках06.07.2022 08:58
Общество 06.07.2022 08:58
Волгоградская область подключилась к сервису онлайн-прикрепления к поликлиникам06.07.2022 08:04
Общество 06.07.2022 08:04
В Волгограде выявили профнепригодных руководителей УК06.07.2022 07:08
Общество 06.07.2022 07:08
Хорошо только до пятидесяти: онколог отмерил срок волгоградским алкоголикам05.07.2022 21:57
Общество 05.07.2022 21:57
Предали или потеряли?: в Волгоградской области пес «Хатико» две недели ждет хозяина на дороге05.07.2022 21:15
Общество 05.07.2022 21:15
Пять районов Волгограда останутся без света 6 июля05.07.2022 19:38
Общество 05.07.2022 19:38
Отправленным в ЛНР врачам и строителям присвоят статус ветеранов боевых действий05.07.2022 18:54
Общество 05.07.2022 18:54
Замначальника волгоградского ГУ МВД Богачук покидает свой пост05.07.2022 17:53
Общество 05.07.2022 17:53