Под Волгоградом снайперы учились сбивать беспилотники









Полевые сборы гранатометчиков и снайперов завершились на общевойсковом полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в течение двух недель около 100 военнослужащих совершенствовали навыки применения в бою ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических станковых гранатометов АГС-17, а также снайперских винтовок Драгунова (СВД) и армейской снайперской винтовки крупнокалиберной (АСВК).

- Гранатометчики уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости и выстрелами со взрывателями мгновенного действия. Снайперы мотострелкового соединения обучались в том числе уничтожению беспилотной авиации (БЛА) условного противника, - сообщили в пресс-службе ЮВО.

Специалисты радиоэлектронной борьбы передали данные об обнаруженных летающих объектах на пункт управления, было решено уничтожить беспилотники силами снайперов. Военнослужащие поразили вражеские БЛА из замаскированных огневых позиций.

Фото: пресс-служба Южного военного округа



