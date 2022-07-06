Общество

В Волгограде выявили профнепригодных руководителей УК

Общество 06.07.2022 07:08
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06.07.2022 07:08



Половина из 24 руководителей УК в Волгоградской области по итогам квалификационного экзамена оказалась неспособной занимать эту должность.
Как сообщили в инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, на экзамен не явились 4 человека и 8 его не сдали. Необходимое количество баллов набрали только 12 человек.
Профессиональный экзамен сдают все, кто претендует на должность руководителя управляющей компании, в том числе руководители УК, у которых истекает пятилетний срок квалификационного аттестата.
Право на его получение дает успешная сдача экзамена. Наличие квалификационного аттестата у должностного лица управляющей компании – одно из лицензионных требований, соблюдение которого необходимо для получения лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. При отсутствии такого документа лицо не вправе занимать руководящую должность в управляющей организации.

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