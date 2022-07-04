Телеком 04.07.2022 15:33
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04.07.2022 15:33
Волгоград стал одним из 11 городов России, в которых федеральное аналитическое агентство «TelecomDaily» протестировало качество связи в самых популярных туристических местах. Замеры проводились на сетях операторов «большой четверки».
Насколько комфортно чувствует себя человек, который хочет посмотреть Волгоград и поделиться в интернете своими впечатлениями? Оказалось, что загрузить ролик, отправить видео или провести онлайн трансляцию в легендарных местах города можно быстро и без проблем. По мнению экспертов «TelecomDaily», для прослушивания музыки онлайн хватает скорости до 5 Мбит/с, для групповых видеозвонков в мессенджерах – от 8 Мбитс, а для онлайн-просмотра фильма в высоком качестве – 10 Мбит/с.
Как показало тестирование TelecomDaily, скачать музыкальный альбом в аэропорту в сети билайн можно за 13 секунд. В ТЦ «Ворошиловский» на загрузку минутного видеоролика, снятого на камеру смартфона, с сим-картой билайн достаточно 47 секунд. На железнодорожном вокзале серия 45-минутного сериала у абонентов этого же оператора грузится за 50 секунд. В ходе тестов эксперты провели десятиминутные видеотрансляции (стриминг), подтвердив возможность организации трансляции с хорошим качеством «картинки», например, у колеса обозрения в парке «Дружба: Волгоград-Баку».
Кроме того, участники исследования проехали по трассе «Каспий» из аэропорта Волгограда (30 минут), и оценили качество связи при разговоре в движении. Лучшее по сравнению с другими операторами качество звука было зафиксировано на сети билайн - на протяжении 20 км разговор проходил без обрывов.
Как говорится в отчете TelecomDaily, «в 4 локациях из 8 популярных и отобранных для тестирования, лучший результат зафиксирован у «Билайна». Эксперты отметили, что сегодня «потребностям абонента соответствует не столько скорость, сколько стабильность услуги».
– За последние два года мы инвестировали в развитие сети в Волгоградской области рекордные 2 млрд. рублей, и надеемся, что наши абоненты уже оценили изменения к лучшему. Мы не только увеличиваем покрытие сети и скорость мобильного интернета, но и реализовываем сложные решения на социально важных объектах, например, выполнили indoor-проект в ТЦ «Ворошиловский», куда приезжают и местные жители, и туристы. билайн стал первым и пока единственным оператором в Волгограде, который обеспечил посетителей ТЦ «Ворошиловский» скоростным интернетом. Оборудование в здании ТЦ было установлено таким образом, чтобы перекрытия не мешали сигналу. Будем работать и дальше над тем, чтобы жители и гости региона могли комфортно пользоваться любыми онлайн-сервисами, оставляя самые лучшие впечатления от посещения Волгограда, – прокомментировал директор Волгоградского отделения билайн Егор Лопушков.
Подробности исследования «В зоне приема» в Волгограде.
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