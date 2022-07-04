Общество

Шесть районов Волгограда оставили без света 4 июля до конца дня

Общество 04.07.2022 10:13
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04.07.2022 10:13



В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к зимнему периоду. Согласно графику, 4 июля в городе будет приостановлена подача электричества в шести районах. В этот список попали дома в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Кировском, Советском, Дзержинском и Красноармейском районе.  

В Тракторозаводском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улицам:

 ул. Баумана, 6, 4, 4а, 8, 10, 16;
 ул. Могилевича, 2-10, 7, 9, 11, 12-48, 27-43, 41а;
 пер. Памирский, 2, 9, 11, 16, 18;
 ул. Щепкина, 2-8, 2а, 2д, 2г, 1-7, 1б, 26, 26а, 26б, 23, 25;
 ул. Янтарная, 34-64, 44а, 54а, 37-45, 47, 49, 51-65;
 пер. Войкова, 2, 9, 12;
 ул. Ясная, 2-4, 2б, 1-5, 1а;
 пер. Ногина, 18 15-23 24;
 Красина, 7;

С 09:00 до 12:00:

 Дегтярева, 17, 21, 23;
 Дзержинского, 16, 18, 20, 22;
 Шурухина, 32.

В Краснооктябрьском районе света не будет с 9:00 до 13:00 в домах по улицам:

 ул. Водопадная, 11-53, 11а, 22-66;
 ул. Шатурская, 17-39, 45-59, 63,

С 09:00 до 17:00: 

 ул. Шатурской, 41, 61, 2-48, 67/159, 67/160, 67/162, 67/166, 67/168, 67/169.

В Дзержинском районе отключения запланированы с 09:00 до 17:00 по улицам:

 ул.  Лесогорская, 25, 27, 24;
 ул.  Добринская, 50-60, 60а, 62, 62а, 64-70;
 ул.  Рокоссовского, 1, 3, 5, 9, 13, 27, 29;
 ул.  Игарская, 25а, 25в, 30;
 ул.  Ангарская, 2, 2а, 2а/2, 4;
 ул.  Онежская, 2-10, 10а, 12, 12а, 14-28;
 ул.  Городнянская, 1-3, 3а, 5, 7, 11, 2, 4а, 4-8,
 ул.  Енисейская, 37;
 ул.  Балтийская, 2-12, 1-5, 7а, 9а;
 ул.  Аральская, 2-6, 6а, 8, 8б, 10-18;

С 9:00 до 12:00:

 ул. Ангарская, 59, 63.

В Советском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 19:00:

 ул. Агашиной Маргариты, 50, 52-64, 63, 65-75;
 ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-48, 50, 52, 56, 62;
 ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а;
 ул. Шукшина, 4-14,11а;
 ул. Окунева, 63-75, 70-88;
 ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68;
 ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48;
 ул. Стругацких, 1.

В Кировском районе свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 в поселке Веселая Балка в домах: 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

Красноармейский район останется без света с 13:00 до 17:00 на улицах: Семиполатинская, Подгорная, Леваневского, Хабаровская, Дальневосточная, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная и переулок Подгорный. 

С 9:00 до 17:00 электричества также не будет в домах по улицам: 

 ул. Лениногорская, 15-35, 35а, 18-34;
 ул. Глубинная, 15-37, 16-38;
 ул. Мачтозаводская 16-38;
 ул. Гремячинская 63, 67;
 ул. Бахтурова 25г. 

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