Шесть районов Волгограда оставили без света 4 июля до конца дня









В Волгограде продолжается плановая подготовка электросетей к зимнему периоду. Согласно графику, 4 июля в городе будет приостановлена подача электричества в шести районах. В этот список попали дома в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Кировском, Советском, Дзержинском и Красноармейском районе.





В Тракторозаводском районе свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 в домах по улицам:





• ул. Баумана, 6, 4, 4а, 8, 10, 16;

• ул. Могилевича, 2-10, 7, 9, 11, 12-48, 27-43, 41а;

• пер. Памирский, 2, 9, 11, 16, 18;

• ул. Щепкина, 2-8, 2а, 2д, 2г, 1-7, 1б, 26, 26а, 26б, 23, 25;

• ул. Янтарная, 34-64, 44а, 54а, 37-45, 47, 49, 51-65;

• пер. Войкова, 2, 9, 12;

• ул. Ясная, 2-4, 2б, 1-5, 1а;

• пер. Ногина, 18 15-23 24;

• Красина, 7;





С 09:00 до 12:00:





• Дегтярева, 17, 21, 23;

• Дзержинского, 16, 18, 20, 22;

• Шурухина, 32.





В Краснооктябрьском районе света не будет с 9:00 до 13:00 в домах по улицам:





• ул. Водопадная, 11-53, 11а, 22-66;

• ул. Шатурская, 17-39, 45-59, 63,





С 09:00 до 17:00:





• ул. Шатурской, 41, 61, 2-48, 67/159, 67/160, 67/162, 67/166, 67/168, 67/169.





В Дзержинском районе отключения запланированы с 09:00 до 17:00 по улицам:





• ул. Лесогорская, 25, 27, 24;

• ул. Добринская, 50-60, 60а, 62, 62а, 64-70;

• ул. Рокоссовского, 1, 3, 5, 9, 13, 27, 29;

• ул. Игарская, 25а, 25в, 30;

• ул. Ангарская, 2, 2а, 2а/2, 4;

• ул. Онежская, 2-10, 10а, 12, 12а, 14-28;

• ул. Городнянская, 1-3, 3а, 5, 7, 11, 2, 4а, 4-8,

• ул. Енисейская, 37;

• ул. Балтийская, 2-12, 1-5, 7а, 9а;

• ул. Аральская, 2-6, 6а, 8, 8б, 10-18;





С 9:00 до 12:00:





• ул. Ангарская, 59, 63.





В Советском районе в многоквартирных домах не будет электричества с 09:00 до 19:00:





• ул. Агашиной Маргариты, 50, 52-64, 63, 65-75;

• ул. Засекина, 18-30, 34-40, 44-48, 50, 52, 56, 62;

• ул. Буркова, 2-16, 1-13, 1а;

• ул. Шукшина, 4-14,11а;

• ул. Окунева, 63-75, 70-88;

• ул. Платонова, 45, 51-57, 50-54, 58-68;

• ул. Богомолова, 19, 23-33, 30-38, 42-48;

• ул. Стругацких, 1.





В Кировском районе свет будет отсутствовать с 08:00 до 12:00 в поселке Веселая Балка в домах: 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Красноармейский район останется без света с 13:00 до 17:00 на улицах: Семиполатинская, Подгорная, Леваневского, Хабаровская, Дальневосточная, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная и переулок Подгорный.

С 9:00 до 17:00 электричества также не будет в домах по улицам:

• ул. Лениногорская, 15-35, 35а, 18-34; • ул. Глубинная, 15-37, 16-38; • ул. Мачтозаводская 16-38; • ул. Гремячинская 63, 67; • ул. Бахтурова 25г.



