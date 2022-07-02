Общество

Путин наградил волгоградских тренеров за успехи на Паралимпиаде в Токио

Общество 02.07.2022 09:14
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02.07.2022 09:14



Президент России Владимир Путин наградил тренеров из Волгоградской области государственными наградами за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на летних Паралимпийских играх в Токио в 2020 году.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на президентский Указ, от Волгоградской области наградами удостоены тренеры ГАУ Волгоградской области «Центр развития адаптивных видов спорта» Николай Бирюков и Ирина Ахмерова.
Николай Бирюков награжден «Орденом Дружбы», а Ирина Ахмерова – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Напомним, на Паралимпиаде в Токио двое волгоградских спортсменов получили медали. «Золото» привез многократный чемпион мира и трехкратный призер Паралимпиад пловец Андрей Гладков. «Бронзу» выиграла пловчиха Наталия Буткова.
Волгоградских паралимпийцев готовил Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Он был основан в 2005 году как областная школа высшего спортивного мастерства. 
Напомним, Олимпийские игры в Токио проходили летом 2021 года. Олимпиаду переносили с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Россия выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.

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