Путин наградил волгоградских тренеров за успехи на Паралимпиаде в Токио









Президент России Владимир Путин наградил тренеров из Волгоградской области государственными наградами за успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на летних Паралимпийских играх в Токио в 2020 году.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на президентский Указ, от Волгоградской области наградами удостоены тренеры ГАУ Волгоградской области «Центр развития адаптивных видов спорта» Николай Бирюков и Ирина Ахмерова.

Николай Бирюков награжден «Орденом Дружбы», а Ирина Ахмерова – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Напомним, на Паралимпиаде в Токио двое волгоградских спортсменов получили медали. «Золото» привез многократный чемпион мира и трехкратный призер Паралимпиад пловец Андрей Гладков. «Бронзу» выиграла пловчиха Наталия Буткова.

Волгоградских паралимпийцев готовил Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Он был основан в 2005 году как областная школа высшего спортивного мастерства.

Напомним, Олимпийские игры в Токио проходили летом 2021 года. Олимпиаду переносили с 2020 года из-за пандемии коронавируса. Россия выступала на соревнованиях под нейтральным флагом.