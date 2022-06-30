



Четыре сотрудника Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали победителями корпоративного чемпионата профессионального мастерства «Игры мастеров». В мероприятии приняли участие 28 сотрудников ВТЗ, 12 из которых выступали в возрастной категории «Young» (до 28 лет включительно), 16 — в «Profi» (от 29 лет).

Мероприятие прошло на образовательных полигонах ТМК2U на Волжском, Северском (СТЗ), Синарском (СинТЗ) трубных заводах и Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). С 21 по 24 июня участники соревновались в 20 компетенциях, наиболее востребованных на предприятиях ТМК. Представители ВТЗ стали победителями в трех из них: «Контролер приемки резьбы труб» (категория Young), «Контролер приемки резьбы муфт» (категория Young) и «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю» (категории Young и Profi).

Соревнования проводились на специально оборудованных рабочих местах с использованием реальных промышленных агрегатов, а также стендов и учебных тренажеров, полностью имитирующих необходимые производственные процессы. Также для участников«Игр мастеров» была организована деловая и развлекательная программа, которая включала развивающие мероприятия,мастер-классы и экскурсии. В частности, для конкурсантов, прибывших на ВТЗ,организовали экскурсионную программу по производственной площадке предприятия и местам воинской славы города-героя Волгограда.

— Участники «Игр мастеров» — это высококлассные мастера своего дела. Год за годом чемпионат объединяет лучших работников компании, которые готовы поделиться профессиональным опытом с коллегами. Считаю, что представители ВТЗ подтвердили на чемпионате статус высококвалифицированных работников металлургической промышленности, — подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.



