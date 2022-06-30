Актуально

Работники ВТЗ заняли первые места на корпоративном чемпионате профмастерства

Актуально 30.06.2022 16:47
0
30.06.2022 16:47


Четыре сотрудника Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стали победителями корпоративного чемпионата профессионального мастерства «Игры мастеров». В мероприятии приняли участие 28 сотрудников ВТЗ, 12 из которых выступали в возрастной категории «Young» (до 28 лет включительно), 16 — в «Profi» (от 29 лет). 
Мероприятие прошло на образовательных полигонах ТМК2U на Волжском, Северском (СТЗ), Синарском (СинТЗ) трубных заводах и Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ). С 21 по 24 июня участники соревновались в 20 компетенциях, наиболее востребованных на предприятиях ТМК. Представители ВТЗ стали победителями в трех из них: «Контролер приемки резьбы труб» (категория Young), «Контролер приемки резьбы муфт» (категория Young) и «Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю» (категории Young и Profi). 
Соревнования проводились на специально оборудованных рабочих местах с использованием реальных промышленных агрегатов, а также стендов и учебных тренажеров, полностью имитирующих необходимые производственные процессы. Также для участников«Игр мастеров» была организована деловая и развлекательная программа, которая включала развивающие мероприятия,мастер-классы и экскурсии. В частности, для конкурсантов, прибывших на ВТЗ,организовали экскурсионную программу по производственной площадке предприятия и местам воинской славы города-героя Волгограда.
Участники «Игр мастеров» — это высококлассные мастера своего дела. Год за годом чемпионат объединяет лучших работников компании, которые готовы поделиться профессиональным опытом с коллегами. Считаю, что представители ВТЗ подтвердили на чемпионате статус высококвалифицированных работников металлургической промышленности, — подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Актуально
30.06.2022 07:29
Актуально 30.06.2022 07:29
Комментарии

0
Далее
Актуально
29.06.2022 09:15
Актуально 29.06.2022 09:15
Комментарии

0
Далее
Актуально
27.06.2022 19:12
Актуально 27.06.2022 19:12
Комментарии

0
Далее
Актуально
18.06.2022 07:52
Актуально 18.06.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Актуально
16.06.2022 19:30
Актуально 16.06.2022 19:30
Комментарии

0
Далее
Актуально
15.06.2022 06:55
Актуально 15.06.2022 06:55
Комментарии

0
Далее
Актуально
10.06.2022 20:01
Актуально 10.06.2022 20:01
Комментарии 0

0
Далее
Актуально
05.06.2022 14:02
Актуально 05.06.2022 14:02
Комментарии

0
Далее
Актуально
04.06.2022 05:37
Актуально 04.06.2022 05:37
Комментарии

0
Далее
Актуально
30.05.2022 18:42
Актуально 30.05.2022 18:42
Комментарии

0
Далее
Актуально
27.05.2022 17:41
Актуально 27.05.2022 17:41
Комментарии

0
Далее
Актуально
25.05.2022 18:00
Актуально 25.05.2022 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Актуально
23.05.2022 21:00
Актуально 23.05.2022 21:00
Комментарии

0
Далее
Актуально
20.05.2022 18:00
Актуально 20.05.2022 18:00
Комментарии 0

0
Далее
Актуально
20.05.2022 10:30
Актуально 20.05.2022 10:30
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:37
«Работала в детском саду нянечкой»: что известно о волгоградке, выбросившей с балкона двоих детейСмотреть фотографии
19:36
Избирком Волгоградской области допустил до выборов коммунистов и «пенсионеров»Смотреть фотографии
19:29
Под Волгоградом мужчина в пьяном угаре едва не утонул в озереСмотреть фотографии
18:44
В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожаетСмотреть фотографии
17:24
В Волгограде из-за ремонта переезда развернут трамваи № 10Смотреть фотографии
17:01
Мюзиклы и оперетты покажут на фасаде музея в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:47
Работники ВТЗ заняли первые места на корпоративном чемпионате профмастерстваСмотреть фотографии
16:45
Бочаров встретился с контр-адмиралом Владимиром ЦимлянскимСмотреть фотографии
16:42
Трио аферистов из Волгограда обмануло фермеров из 5 регионов на 9,5 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде после ремонта МФЦ недосчитались 3,5 млн рублейСмотреть фотографии
15:21
В мае в Волгоградской области сократилось число безработныхСмотреть фотографии
15:21
В Волгоградской области билайн начал распродажу аксессуаров и гаджетовСмотреть фотографии
15:14
В Волгограде трамваи встали из-за ДТП с легковушкойСмотреть фотографии
14:57
Камазиста-пенсионера осудили в Волгограде за дискредитацию ВС РФСмотреть фотографии
14:01
Меньше недоразумений и бюрократии: депутат ГД Савченко перечислил преимущества единого налогового счетаСмотреть фотографии
13:09
Якутский вестерн и новая робинзонада: июльские кинопремьеры в Wink добавят лету остротыСмотреть фотографии
12:56
В больнице под Волгоградом нашли мужчину с перерезанным горломСмотреть фотографии
12:55
«Концессии водоснабжения»: профессиональный подход и никакой магииСмотреть фотографии
12:55
Цены на бензин продолжили «копеечное» падение на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом у моста утонул 60-летний мужчинаСмотреть фотографии
12:26
Семьям десяти погибших в ДНР военнослужащих в Волгограде вручили ордена МужестваСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Мусульманин пожаловался на Subway в Волгограде из-за свинины в сэндвичеСмотреть фотографии
12:01
Представительство Волгоградской области начало работу в ЛНРСмотреть фотографии
11:24
Группа «Сплин» выступит на ParkSeason Fest в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:20
Бочаров собрал оперативное совещание в Волгограде по итогам поездки в ЛНРСмотреть фотографии
11:10
Водитель погиб в ДТП на затяжном повороте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:52
Трехлетний мальчик выпал из окна в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде в камышах нашли обгоревший труп мужчиныСмотреть фотографии
10:16
Торговые представители РФ оценили потенциал ВОЛМАСмотреть фотографии
09:53
МУП «Водоканал» сделал токсичной речку в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографии
 