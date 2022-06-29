







Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес решение по уголовному делу 20-летнего местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения повредил три припаркованные во дворе иномарки.

Как сообщили в районном суде, молодой человек совершил преступление в состоянии невменяемости, поэтому его освободили от уголовной ответственности по ч.1 ст. 167 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). К нарушителю применены принудительные меры медицинского характера, а именно принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

В суде установлено, что в августе 2021 года молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, во дворе дома запрыгнул поочередно на три припаркованных во дворе автомобиля марки «Mitsubishi Outlander», «KIA Rio» и «Honda CR-V».

После этого он нанёс удары по кузову и лобовым стеклам, от чего на автомобилях образовались повреждения в виде вмятин, сколов и трещин. Общий материальный ущерб, причиненный автомобилям, оценивается в 222 724 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступил и может быть обжаловано в апелляционном порядке.



