Расследования

Волгоградца за удары по машинам направили на лечение к врачу-психиатру

Расследования 29.06.2022 10:25
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29.06.2022 10:25



Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес решение по уголовному делу 20-летнего местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения повредил три припаркованные во дворе иномарки.
Как сообщили в районном суде, молодой человек совершил преступление в состоянии невменяемости, поэтому его освободили от уголовной ответственности по ч.1 ст. 167 УК РФ (Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). К нарушителю применены принудительные меры медицинского характера, а именно принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.
В суде установлено, что в августе 2021 года молодой человек, находясь под воздействием наркотиков, во дворе дома запрыгнул поочередно на три припаркованных во дворе автомобиля марки «Mitsubishi Outlander», «KIA Rio» и «Honda CR-V». 
После этого он нанёс удары по кузову и лобовым стеклам, от чего на автомобилях образовались повреждения в виде вмятин, сколов и трещин. Общий материальный ущерб, причиненный автомобилям, оценивается в 222 724 рублей.
Постановление суда в законную силу не вступил и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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