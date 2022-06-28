Под Волгоградом ОТР снимает фильм о главной дороге России

В окрестностях Камышина Волгоградской области съемочная группа Общественного телевидения России снимает многосерийный публицистический фильм. Как сообщает ИА «Высота 102» сегодня, 28 июня, съемки под Волгоградом станут частью большого документального фильма «Главная дорога России — Волга».





— Кино продолжается!!! Вот уже пару дней снимаем на Волге вокруг Камышина, — сообщил один из участников проекта Михаил Кулик.

Как уточняет Кулик, На съемках задействованы лодки и судоводители школы судовождения Михаила Кулика. Зрители смогут увидеть фильм на центральном телевидении осенью этого года.





Съемочная группа федерального канала побывала в окрестностях Камышина. В кадр попали виды природного парка «Щербаковский»: памятник природы федерального значения Столбичи, а также археологический памятник Ураков бугор. Также команда проекта сняла с воды панораму города и Бородинский мост в Камышине.





Фото: Михаил Кулик / vk.com