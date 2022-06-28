



– один из главных партнеров волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания предоставила детскому «Ротору» минеральные удобрения ФосАгро для подкормки газонов на спортбазе клуба. В Волгоградской области юные футболисты заиграли на новых газонах. Привести поля в идеальное состояние помогла компания «ФосАгро-Ставрополь» один из главных партнеров волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания предоставила детскому «Ротору» минеральные удобрения ФосАгро для подкормки газонов на спортбазе клуба.

— У нас лучшие в городе поля с газоном. За их отличное качество низкий поклон ФосАгро – с их шикарным комплексным удобрением поддерживать газон в наилучшем состоянии не составляет никакого труда, — сообщил заслуженный тренер России, бывший президент клуба Владимир Горюнов.

«ФосАгро-Ставрополь» оказывает и другую поддержку команде, предоставляя спортивную форму и мячи для тренировок. В июне ребята получили от компании очередной новый комплект спортивной формы с полной экипировкой.





На фото: поле ДО и ПОСЛЕ

— На хорошем газоне ноги не так отбиваются на тренировке. Условия в клубе изначально были хорошие, но натуральное поле – это наше большое преимущество, — рассказал юный футболист Гриша Протопопов.

«ФосАгро-Ставрополь» является частью российской сети дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»), работающей с аграриями Волгоградской области с 2016 года.

— С учетом реализации АПК Волгоградской области стратегически важных задач и связанного с нею тренда на интенсификацию растениеводства, мы ориентированы на долгосрочное развитие в регионе, а поддержка детского спорта – один из наших приоритетов во всех регионах присутствия, — прокомментировал гендиректор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк. — К примеру, «ФосАгро-Кубань» и «ФосАгро-Волга» уже много лет помогают юным дзюдоистам в своих регионах, «ФосАгро-Орел» – молодежной и юношеской сборной Орловщины, у «ФосАгро-Ставрополь» завязалась настоящая дружба с ребятами из «Ротора».





Напомним, в апреле этого года Андрей Вовк сообщил в ходе встречи с замгубернатора Волгоградской области Василием Ивановым о планах «ФосАгро-Регион» развивать в регионе новые сервисы, направленные на повышение эффективности сельхозпроизводства. Компания уже запустила услугу агрохимического анализа почв, в том числе, она доступна аграриям нашего региона.

Волгоградская область входит в число 16 регионов России, имеющих возможность приобретать минудобрения по прямым договорам с производителями. Аграрии региона, при поддержке комитета сельского хозяйства Волгоградской области, наращивают применение минеральных удобрений: в 2020 году объёмы применения выросли более чем вдвое по сравнению с 2014 годом, а в минувшем году аграрии увеличили внесение удобрений на 37%, до 36 кг д.в./га. Более 200 хозяйств в регионе являются партнерами «ФосАгро-Ставрополь», за последние три года компания поставила в регион более 250 тыс. тонн всех видов минеральных удобрений, включая жидкие комплексные удобрения ФосАгро.



