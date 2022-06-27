В Ворошиловском районе Волгограда накануне примерно в 22.30 к остановке «Площадь Чекистов» стянули полицейских и спасателей. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 27 июня, в салоне автобуса № 65 обнаружили подозрительный предмет.

— Поступило сообщение об обнаружении в салоне автобуса постороннего предмета, — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах. — Автобус сделал вынужденную остановку.

На место прибыли сотрудники оперативных служб. Полицейские осмотрели салон. Обнаруженный предмет опасности не представлял.