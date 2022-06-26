Общество

В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радио

Общество 26.06.2022 10:08
0
26.06.2022 10:08


В период с 27 июня по 3 июля в Волгоградской области возможны кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Как сообщает ИА «Высота 102», перебои затронут два населенных пункта. 

— Специалисты проведут профилактические плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — рассказали журналистам информагентства в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети. 

В среду, 29 июня, с 09.30 до 15.30 будут недоступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также частота «Авторадио» в рабочем поселке Иловля. В этот же день в хуторе Ляпичев Калачевского района ограничения также затронут пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Время проведения работ заявлено с 10.00 до 16.00. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

«Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
26.06.2022 10:45
Общество 26.06.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 07:58
Общество 26.06.2022 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
26.06.2022 00:07
Общество 26.06.2022 00:07
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 23:13
Общество 25.06.2022 23:13
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 21:45
Общество 25.06.2022 21:45
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 20:24
Общество 25.06.2022 20:24
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:59
Общество 25.06.2022 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:40
Общество 25.06.2022 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 18:27
Общество 25.06.2022 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 14:55
Общество 25.06.2022 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 13:56
Общество 25.06.2022 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 12:46
Общество 25.06.2022 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 12:18
Общество 25.06.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 11:56
Общество 25.06.2022 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
25.06.2022 10:43
Общество 25.06.2022 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:30
В Волгограде в лобовом ДТП пострадали двое детей и 29-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:45
Трассы Волгоградской области оборудуют 5 мобильными пунктами медпомощиСмотреть фотографии
10:08
В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радиоСмотреть фотографии
09:00
Стал известен претендент на пост главного тренера волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
07:58
В Волгограде на новой неделе похолодает до +15 °ССмотреть фотографии
00:07
Море огней, эмоций и один Niletto: в Волгограде завершился первый молодежный фестСмотреть фотографии
23:30
Офицер СК после нападения умер в больнице ВолгоградаСмотреть фотографии
23:13
Фестиваль #ТриЧетыре и концерт посетили 240 тысяч волгоградцевСмотреть фотографии
21:45
Супруга умершего волгоградца не смогла получить его медкарту через судСмотреть фотографии
20:24
В Волгоградской области от платы за капремонт освободили жильцов 10 домов: списокСмотреть фотографии
19:57
Зубаревой и Сивокозу сообщили о запахах с волгоградского кожзаводаСмотреть фотографии
18:59
Тысячи волгоградцев пришли на концерт с участием NILETTOСмотреть фотографии
18:40
В волгоградской академии МВД выбрали «Мисс генеральских симпатий»: фотоСмотреть фотографии
18:27
Братскую могилу испанца, русского и татарина в центре Волгограда готовят к реставрацииСмотреть фотографии
16:59
Боксер Лебедев и губернатор Бочаров обсудили волгоградский спортСмотреть фотографии
16:21
Боеприпасы ВОВ хранились на стройке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Под Волгоградом трудный подросток украл из магазинов 23 бутылки алкоголяСмотреть фотографии
15:11
В Волгоградской области нашли пропавшего ребенкаСмотреть фотографии
14:55
Волгоградский губернатор слился с молодежью и накормил зама блинамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
«Утром - ЗОЖ, вечером – молодежь»: на фестивале в Волгограде юных спортсменов учат чемпионыСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области женщина умерла в центральном паркеСмотреть фотографии
12:46
Сотни студентов открыли в центре Волгограда фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:18
В пойме реки Царица в Волгограде построят дорогуСмотреть фотографии
11:56
Бочаров в ГДЮЦе обсуждает с молодежью развитие поймы ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
В Камышине Волгоградской области пропал 9-летний мальчикСмотреть фотографии
10:43
Гостей молодежного фестиваля в Волгограде кормят деликатесамиСмотреть фотографии
10:09
Под Волгоградом в ДТП с фургонами пострадал пешеходСмотреть фотографии
09:33
Гуляй, молодежь: всё, что известно о фестивале #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:04
Идем на север: благоустройство в Волгограде движется вдоль улицы ЧуйковаСмотреть фотографии
07:26
В Волгограде защитника памятников судят за разрушение «Дома с лебедями»Смотреть фотографии
 