В Волгоградской области с 29 июня ожидаются перебои в работе ТВ и радио

В период с 27 июня по 3 июля в Волгоградской области возможны кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Как сообщает ИА «Высота 102», перебои затронут два населенных пункта.

— Специалисты проведут профилактические плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — рассказали журналистам информагентства в Волгоградском филиале российской телевизионной и радиовещательной сети.

В среду, 29 июня, с 09.30 до 15.30 будут недоступны пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, а также частота «Авторадио» в рабочем поселке Иловля. В этот же день в хуторе Ляпичев Калачевского района ограничения также затронут пакеты мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2. Время проведения работ заявлено с 10.00 до 16.00.