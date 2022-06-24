Общество

В 2 районах Волгограда 25 июня отключат свет

Общество 24.06.2022 23:09
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24.06.2022 23:09


Жителям Краснооктябрьского и Кировского районов Волгограда субботу, 25 июня, предстоит провести без света. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на АО «Волгоградские межрайонные электрические сети», специалисты проведут плановую профилактику электросетевого оборудования.

Информагентство публикует список отключений: 

Краснооктябрьский район

с 09.00 до 17.00

улица Смирнова, 1-19, 1а 

переулок Смирнова, 1-7

переулок Вязниковский, 3-7

улица Жданова, 2-25, 11а, 39, 43 

улица Ломоносова, 10-41, 10а, 18/1, 36а, 46-48, 52, 55

улица Типографская, 40

Кировский район

с 09.00 до 17.00 

улица Кирова, 9-19, 27

переулок Балаковский, 4-24

улица Фруктовая, 20, 20а

улица Красноуфимская, 38-46 

улица Белинского, 27-37, 30-34а

улица Кирова, 8

улица Аврорская, 3-17

переулок Клубный, 4-16 

переулок Ключевой, 3

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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