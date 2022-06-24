В Волгограде возобновилась работа приложений по услугам такси

В Волгограде после нескольких часов ожидания вновь заработали сервисы по услугам такси. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Яндекс.Go», волгоградцам снова можно заказывать такси и пользоваться другими сервисами приложения.

- Наши специалисты восстановили доступ к Яндекс Go, - рассказали в компании. - Мы понимаем, что многие пользователи столкнулись с трудностями из-за технического сбоя – и приносим свои извинения за неудобства. Мы приложим все усилия, чтобы такого не повторялось. Водителям и курьерам мы компенсируем простой.

Напомним, сегодня, 24 июня, в Волгограде произошел сбой сразу трех сервисов - «Яндекс.Go», «Uber» и «Ситимобил». При вызове автомобилей у пользователей появлялась неизвестная ошибка.