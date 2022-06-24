В Волгоградской области до 48 выросло количество стобальников по ЕГЭ

Общество 24.06.2022 10:15
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24.06.2022 10:15
С 20 до 48 человек увеличилось количество выпускников, которые в Волгоградской области сдали в этом году ЕГЭ на 100 балов.
Напомним, экзаменационная кампания проходит с 23 июня по 2 июля.
В этом году самым популярным предметом по выбору среди волгоградских выпускников стало обществознание. Его сдавали 4 769 человек и только трое выпускников из школ Волгограда и Волжского смогли получить 100 баллов.
ЕГЭ по русскому языку на «отлично» написали 10 выпускников; химию — 8; литературу — 7; историю — 5; физику — 2; математику профильного уровня – 8.
23 июня в резервный срок прошел ЕГЭ по русскому языку. 24 июня состоится экзамен по географии, литературе и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 27 июня — по базовой и профильной математике.
28 июня запланированы экзамены по биологии, информатике и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 29 июня — ЕГЭ по обществознанию и химии. 30 июня — по истории и физике. 2 июля расписанием предусмотрен резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
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