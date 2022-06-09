В Волгоградской области 100 баллов на ЕГЭ получили 20 выпускников









Двадцать выпускников из Волгоградской области стали 100-бальниками по итогам ЕГЭ-2022. Как сообщили в администрации региона, по литературе и химии наивысший балл получили 16 человек. Это выпускники школ Волгограда, Волжского, Камышина, Петров Вала, Михайловки и Дубовки.

Ранее в досрочный период ЕГЭ, который прошел в марте-апреле, наивысшего результата достигли 4 выпускника прошлых лет. Они написали на «отлично» литературу, историю, биологию.

Напомним, государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов проходит с 26 мая по 2 июля.

В основном периоде ЕГЭ-2022 принимают участие более 10,5 тысячи человек, из них 9,6 тысячи - выпускники текущего года. Школьники сдали географию, литературу, химию, русский язык, математику, историю и физику.

Сегодня, 9 июня, волгоградские выпускники пишут самый массовый экзамен по выбору — обществознание. На участие в нем зарегистрировано 4769 школьников. ЕГЭ пройдет на базе 58 пунктов. Продолжительность ЕГЭ по обществознанию – 3,5 часа. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 25 заданий: 16 – с кратким ответом и 9 – с развёрнутым. Результаты станут известны не позднее 24 июня.

Следующие экзамены — иностранные языки письменно и биология (14 июня); иностранные языки устно (16, 17, 20 июня); информатика и ИКТ (20, 21 июня). С 23 июня начинаются резервные дни. Ими могут воспользоваться выпускники, у которых несколько предметов ЕГЭ выпали на одну дату, а также ребята, которые по уважительным предметам не смогли принять участие в экзамене.



