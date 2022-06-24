В центре Волгограда 25 июня развернут ярмарку с местными дарами

В Центральном районе Волгограда в субботу, 25 июня, на улице Советской развернется масштабная ярмарка. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, рядом с Центральным рынком производители из Быковского, Среднеахтубинского, Котельниковского, Ольховского и других районов Волгоградской области представят свой ассортимент – такой, которого зачастую не найдешь в сетевых магазинах.

– Участники ярмарки предложат жителям Волгограда и его гостям карпаччо из курицы, колбасы, мясные деликатесы и снеки, перепелиные яйца, крупы, фрукты, а также свежие, соленые, вяленые и консервированные овощи, а также трехцветное сало, приготовленное по семейному рецепту фермеров из Чернышковского района, – сообщают в администрации города. – Сыровары из Котельниково проведут мастер-класс по приготовлению жареного сыра «халлуми», который изготавливают по традиционному кипрскому рецепту, также они представят гостям широкий ассортимент полутвердых и творожных сыров: традиционные итальянские «буратта», «качотта», швейцарский Белпер кнолле и многое другое.

Приятным моментом на ярмарке станет дегустация представленного ассортимента мороженого, молочных коктейлей, морсов, кваса, минеральных вод и др. Желающим перекусить предложат ватрушки, сырники, пончики, баранки и др.

Напомним, что жители Волгограда уже не раз просили городскую администрацию отдать освободившуюся после закрытия магазина «СуперМАН» площадь под народную ярмарку. В качестве основного довода волгоградцы приводят как раз утраченную некогда возможность покупать продукты местного производства напрямую у производителей. Многие горожане с ностальгией вспоминают времена, когда могли попробовать и тут же купить овощи, молочную и мясную продукцию.

Фото: архив ИА "Высота 102"