Телеком

Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБ

Телеком 23.06.2022 16:17 Новости компаний
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23.06.2022 16:17 Новости компаний


Билайн запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». В ее рамках абонентам будет предложены 50 ГБ ежемесячно на 12 месяцев. Для этого достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.
Акция предоставляется только новым абонентам билайна.
«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.
«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.
Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.
Подробнее об акции читайте на сайте.

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