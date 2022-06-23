Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБ

Телеком 23.06.2022 16:17 Новости компаний
0
23.06.2022 16:17 Новости компаний
Билайн запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». В ее рамках абонентам будет предложены 50 ГБ ежемесячно на 12 месяцев. Для этого достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.
Акция предоставляется только новым абонентам билайна.
«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.
«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.
Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.
Подробнее об акции читайте на сайте.
Реклама
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТС23.06.2022 14:16
Телеком 23.06.2022 14:16
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптику22.06.2022 11:13
Телеком 22.06.2022 11:13
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений16.06.2022 13:58
Телеком 16.06.2022 13:58
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике15.06.2022 18:15
Телеком 15.06.2022 18:15
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»15.06.2022 10:28
Телеком 15.06.2022 10:28
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше14.06.2022 14:51
Телеком 14.06.2022 14:51
«Технологии выгоды»: «Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир14.06.2022 11:49
Телеком 14.06.2022 11:49
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-202210.06.2022 12:40
Телеком 10.06.2022 12:40
Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%09.06.2022 12:29
Телеком 09.06.2022 12:29
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10
Билайн в День защиты детей предоставляет скидку 100% на оплату услуги для всей семьи01.06.2022 12:19
Телеком 01.06.2022 12:19
Видеосервис Wink 1 июня представляет эксклюзивную премьеру мультфильма «Где Анна Франк»01.06.2022 11:16
Телеком 01.06.2022 11:16
К Дню защиты детей жители Волгограда получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру и приложению «Где мои дети»31.05.2022 10:43
Телеком 31.05.2022 10:43
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»27.05.2022 13:21
Телеком 27.05.2022 13:21
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам26.05.2022 16:53
Телеком 26.05.2022 16:53