



Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на уровне ВВВ (RU), прогноз «Стабильный».

Эксперты агентства отметили, что подтверждение кредитного рейтинга Банка Уралсиб обусловлено адекватными оценками по достаточности капитала и по факторуфондирования и ликвидности, а также удовлетворительными оценками бизнес-профиляи риск-профиля.

Оценка запаса финансовой устойчивости банка по капиталу обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала, что позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. При этом собственная способность к генерации капитала продолжает оцениваться аналитическим агентством как высокая. Поддержку данному показателю оказывает значительный объем прибыли за 2021 год,полученной с учетом разовых доходов.

Текущая оценка бизнес-профиля,по мнению аналитиков агентства, определена хорошим качеством корпоративного управления на уровне сопоставимых по масштабам бизнеса кредитных организаций и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода банка.

Удовлетворительная оценка риск-профиля учитывает умеренный уровень проблемныхи потенциально проблемных кредитов и снижающуюся концентрацию портфелявыданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Также эксперты отметили сбалансированный профиль банка по ликвидности и фондированию.



