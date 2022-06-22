Лестница есть, а тротуара нет: смотрим, как продвигается реконструкция площади Титова в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда в эти дни продолжается реконструкция площади Титова. В частности, работы идут в районе памятника В.И. Ленину. За три последних месяца, сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», подрядная компания завершила реставрацию лестницы и установила новые фонари. Но вот тротуаров и обещанных скамеек горожане ждут до сих пор.





– С апреля рабочие уже полностью восстановили лестницу, однако почему-то с укладкой плитки на пешеходной зоне дела не шибко идут, – рассказали редакции «Высоты 102» читатели. – Лето на дворе, думали, что погуляем с детьми в обновленном сквере, но сейчас там только ноги ломать. Лавочек там тоже нет никаких.





Фотограф информагентства снял достижения подрядной компании с земли и с воздуха. Если сравнивать со снимками, сделанными в апреле, мощение пешеходной зоны и впрямь сложно назвать ударным. Почти за три месяца рабочие продвинулись здесь всего на пару десятков метров.





Другое дело – гранитная лестница. Здесь, сообщает фотограф ИА «Высота 102» работы уже на завершающей стадии. В день съемки, 22 июня, рабочим оставалось лишь закрыть раствором стыки между плитами. Напомним, что каждую плиту во время демонтажа подрядчик нумеровал, а после чистки возвращал на прежние места.





По сведениям администрации Волгограда, вдоль обновляемой бульварной зоны по улице Титова, кроме прочего, уже завершен монтаж сети уличного освещения – в границах от малого проспекта имени Ленина до Первой продольной магистрали рабочие оборудовали светоточки из оцинкованной стали.





– ​Ранее территорию в темное время суток освещали лишь несколько старых фонарей. Сейчас изношенные опоры демонтировали, а на их месте установили современные светодиодные светильники с цинковым антикоррозийным покрытием, – рассказали в мэрии. – Параллельно на территории ведется монтаж автоматической системы орошения, при помощи которой полив зеленых насаждений будет осуществляться своевременно. В конце мая зеленый фонд на данной территории пополнили около 600 деревьев и кустарников разных пород. Накануне на бульварной зоне приступили к укладке рулонного газона на площади 5,8 тысяч квадратных метров.





Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"