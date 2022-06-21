







Сегодня, 21 июня, в Дубовском районе Волгоградской области по просьбе родственников перезахоронили останки красноармейца, которые поисковики обнаружили в Новгородской области.

На церемонии отпевания, которая состоялась в Троицком храме в Дубовке, присутствовали родственники красноармейца, волонтеры, казаки Дубовского юрта, поисковики отряда «Светоч» из Нижегородской области - именно они в ходе весенней экспедиции 2022 года, которая проходила в Новгородской области, подняли останки бойца. Установить имя красноармейца и найти его близких родственников в Волгоградской области помог солдатский медальон.













Андрей Назаров 1901 года рождения похоронен рядом с женой - Надеждой Захаровой - на своей малой родине в селе Горноводяное.

Поисковикам также удалось установить, что красноармеец погиб в 1943 году в Рамушевском коридоре смерти близ деревни Редцы.

Справка:

«Рамушевский коридор» вошёл в историю Великой Отечественной войны как «коридор смерти». Потери были огромными: у немцев – более 90 тысяч человек, а у Северо-Западного фронта – 120 тысяч солдат и командиров. Весной 1942 года Северо-Западный фронт исчерпал свои возможности для ведения активных наступательных операций. Не получая поддержки и резервов от Ставки, войска фронта перешли к обороне. Противник в этот период значительно усилил демянскую группировку, создал сеть узлов сопротивления, насыщенных огневыми средствами и инженерными сооружениями. С лета 1942 года на этом направлении велись упорные бои местного значения, уносившие тысячи человеческих жизней.



