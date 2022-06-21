Замглавы ФСИН России Степаненко посетит колонию № 9 Волгограда

В Волгоград прибыл заместитель директора ФСИН России Рустам Степаненко. Как сообщает ИА «Высота 102», генерал-лейтенант внутренней службы возглавит запланированные в городе-герое учебно-методические сборы.

— В сборах принимают участие более 50 территориальных управлений ФСИН из пяти федеральных округов. Главная цель мероприятия — межрегиональный обмен опытом и приведение к единому стандарту производственной деятельности в пенитенциарных учреждениях страны, — рассказал информагентству руководитель пресс-службы УФСИН по Волгоградской области Михаил Черный.

Основной площадкой учений станет производственная территория мужской колонии строгого режима № 9 в Тракторозаводском районе Волгограда. Будет организовано несколько учебных площадок, где участники своими глазами увидят как должна быть организована работа на производстве в многочисленных цехах ИК.

Рустам Степаненко курирует в системе ФСИН России производственные и тыловые вопросы. Учения в Волгограде завершатся 23 июня.