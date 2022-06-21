«Открытие Авто»: каждый шестой российский автовладелец имеет в собственности две машины

Общество 21.06.2022 16:58
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21.06.2022 16:58
По результатам исследования экспертов «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»), типичный российский автовладелец имеет в собственности одну машину, преимущественно корейского или японского бренда, старше 5 лет. Более двух третей опрошенных при покупке отдали предпочтение новому автомобилю, а каждый второй приобрел машину в кредит (48%). Для большинства участников опроса автомобиль является базовой необходимостью и используется для повседневных потребностей. При этом 7% автовладельцев в текущих условиях купили машину с целью перепродажи.
Согласно результатам исследования, 80% опрошенных автомобилистов владеют только одной машиной, а 16% - двумя. В топ-3 самых популярных марок, на которых ездят российские автолюбители, вошли корейские и японские бренды Kia, Toyota, Hyundai (используют 37% водителей). Отечественный бренд Lada популярен только у 10% участников опроса. А замыкает пятерку немецкий Volkswagen, которым владеют 9% опрошенных. В десятке самых популярных автомобилей владельцы также отметили: Nissan (есть у 7%), Skoda и BMW (по 5%), Mazda и Renault (по 4%).
Большая часть опрошенных (38%) водят автомобиль старше 5 лет, 28 % - трех-пятилетний, 24% - с пробегом в 1—3 года и еще 10% владеют личным транспортом в возрасте до года.
При покупке последней машины две трети респондентов (64%) сделали выбор в пользу новой. При этом практически половина опрошенных признались, что купили автомобиль в кредит: 35% воспользовались автокредитом, 15% - потребительским кредитом. 42% будущих автовладельцев оплатили всю сумму из собственных средств, 13% заняли частично в долг у знакомых, а 6% купили автомобиль в трейд-ин.
Для абсолютного большинства участников опроса (86%) личный транспорт является базовой необходимостью, для 5% - средством заработка, а для 4% - инвестицией. Еще 5% опрошенных отметили, что своя машина – роскошь в текущих условиях.
94% используют автомобиль прежде всего для повседневных потребностей, 44% - для рабочих задач, 41% - для путешествий, а 7% купили его с целью дальнейшей перепродажи.
Сегодня клиенты «Открытие Авто» могут получить финансирование на покупку автомобиля практически под любые потребности всего по двум документам: оформить классический автокредит на новую и подержанную машину, автокредит с остаточным платежом, кредит на покупку авто у дилера и у частного лица, а также в рамках специальных программ с автопроизводителями. Ставки начинаются от 9,9% годовых в рублях.
*Опрос проведен экспертами «Открытие Авто» 1-15 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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