Общество

Сломавшего руку разнорабочего уволили за прогул в Волгоградской области

Общество 21.06.2022 10:08
0
21.06.2022 10:08


Прокуратура восстановила права жителя Дубовского района, которого уволили за прогул после перелома руки на рабочем месте. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка проведена после обращения мужчины о нарушении трудовых прав.   

- Установлено, что мужчина работал в ООО «Баркас+» разнорабочим. Во время исполнения трудовых обязанностей он получил травму левой руки, в связи с чем был госпитализирован в медицинское учреждение, - пояснила Черединина. - После этого мужчина был уволен из ООО «Баркас+» на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за прогул.

По итогам надзорной проверки прокурора Дубовского района Волгоградской области, гражданин восстановлен на работе и в его пользу взыскано более 400 тыс. рублей. 

Исполнение суда взято под контроль прокуратуры.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
21.06.2022 10:37
Общество 21.06.2022 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 08:24
Общество 21.06.2022 08:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 07:50
Общество 21.06.2022 07:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.06.2022 07:21
Общество 21.06.2022 07:21
Комментарии

0
Далее
Общество
21.06.2022 06:54
Общество 21.06.2022 06:54
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 21:51
Общество 20.06.2022 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 17:16
Общество 20.06.2022 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 15:53
Общество 20.06.2022 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 15:06
Общество 20.06.2022 15:06
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 14:45
Общество 20.06.2022 14:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 13:09
Общество 20.06.2022 13:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 13:08
Общество 20.06.2022 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 12:32
Общество 20.06.2022 12:32
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 12:09
Общество 20.06.2022 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
20.06.2022 11:41
Общество 20.06.2022 11:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:00
Под Волгоградом сын избил и бросил умирать своего 72-летнего отцаСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде алчную убийцу родной тёти изолировали от общества на 10 летСмотреть фотографии
10:37
В Волгограде после суда объявили аукцион на ремонт рассыпающейся братской могилыСмотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом в лобовом ДТП с КамАЗом пострадал 23-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:11
На видео попал звук взрыва и пожар на западе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Сломавшего руку разнорабочего уволили за прогул в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:00
Волгоградцев предупредили о клещевых инфекцияхСмотреть фотографии
08:24
195-летие явления чудотворной иконы Богородицы отмечают в УрюпинскеСмотреть фотографии
07:50
Работники Волжского абразивного завода стали донорами кровиСмотреть фотографии
07:21
Пекло, грозы и град прогнозируют синоптики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:54
В Волгограде 9 новых троллейбусов свяжут Спартановку с ЖилгородкомСмотреть фотографии
06:34
«Он как с цепи сорвался»: нападение на волгоградку на детской площадке попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
21:51
Пять районов в Волгограде 21 июня останутся без светаСмотреть фотографии
19:47
На юге Волгограда задержали браконьеров с сетями и лодкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Два дома сгорели в Советском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:26
В Волгограде 8-балльные пробки сковали Спартановку из-за ДТП с фуройСмотреть фотографииCмотреть видео
17:19
Под Волгоградом активисты очистят загаженный мусором берег ерика СудомойкаСмотреть фотографии
17:16
Волгоградское отделение детфонда помогло 125 беженцам оформить документыСмотреть фотографии
16:28
Частная клиника в Волгограде из экономии разглашала тайны пациентовСмотреть фотографии
15:53
В Волгограде директор ЧОПа «кинул» охранника на 60 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:34
Волгоградские тепличники повлияли на снижение инфляции в регионеСмотреть фотографии
15:06
Сотни полицейских 21 июня вечером соберутся на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:45
«Это личное»: в Волгограде за 45 млн выставили на продажу бар «Гелидор»Смотреть фотографии
14:40
Двое работников фермы убили краснокнижного сайгака в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:06
Уроженец Самарканда в Волгограде из-за измены зарезал свою сожительницуСмотреть фотографии
13:09
В Волжском нашли пропавшую 17 июня девочку-подросткаСмотреть фотографии
13:08
Главу фирмы под Волгоградом оштрафовали за нового сотрудника из облкомприродыСмотреть фотографии
12:35
В Волгограде осудят зажимавшего зарплаты и налоги коммерсантаСмотреть фотографии
12:32
Стало известно состояние пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:21
ESG-прорыв «ЕвроХим-ВолгаКалия»Смотреть фотографии
 