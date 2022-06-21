Сломавшего руку разнорабочего уволили за прогул в Волгоградской области





Прокуратура восстановила права жителя Дубовского района, которого уволили за прогул после перелома руки на рабочем месте. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверка проведена после обращения мужчины о нарушении трудовых прав.

- Установлено, что мужчина работал в ООО «Баркас+» разнорабочим. Во время исполнения трудовых обязанностей он получил травму левой руки, в связи с чем был госпитализирован в медицинское учреждение, - пояснила Черединина. - После этого мужчина был уволен из ООО «Баркас+» на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за прогул.

По итогам надзорной проверки прокурора Дубовского района Волгоградской области, гражданин восстановлен на работе и в его пользу взыскано более 400 тыс. рублей.

Исполнение суда взято под контроль прокуратуры.