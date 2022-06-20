Сотни полицейских 21 июня вечером соберутся на Мамаевом кургане

В Волгограде во вторник, 21 июня, вечером на главной высоте России состоится юбилейная акция «Завтра была война…». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, на Мамаевом кургане сотни сотрудников полиции в 22.00 на Мамаевом кургане зажгут свечи по случаю Дня памяти и скорби.

– Сотрудники регионального Главка МВД со свечами в руках почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны, – сообщили в региональном главке МВД. – Вместе с полицейскими, руководством региона, гостями города-героя, представителями силовых структур к подножию Мамаева Кургана поднимутся члены их семей, кадеты полицейских классов, курсанты Волгоградской академии МВД России.

В главном управлении МВД по Волгоградской области напоминают, что впервые акция состоялась в Волгоград 21 июня 2012 года. Уже через два года она стала всероссийской.