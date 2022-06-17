Вторая продольная в Волгограде встала в пробке из-за фуры









Огромная пробка образовалась сегодня вечером на Второй продольной магистрали в Волгограде из-за аварии с участием фуры. Горожане, которые оказались в это время на дороге, обсуждают долгую дорогу в социальных сетях.

По их словам, ДТП произошло в районе жилого комплекса «Санаторный».

В итоге дорога от одной остановки до другой занимает почти час. Очевидцы утверждают, что парализован почти весь район.

Согласно сервису Яндекс.Карты протяженность пробки 40 минут назад составляла почти 4 км, в настоящее время она уменьшилась до 1,2 км.

Фото: Яндекс.Карты



