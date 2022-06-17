Общество

Вторая продольная в Волгограде встала в пробке из-за фуры

Общество 17.06.2022 21:53
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17.06.2022 21:53



Огромная пробка образовалась сегодня вечером на Второй продольной магистрали в Волгограде из-за аварии с участием фуры. Горожане, которые оказались в это время на дороге, обсуждают долгую дорогу в социальных сетях.
По их словам, ДТП произошло в районе жилого комплекса «Санаторный». 
В итоге дорога от одной остановки до другой занимает почти час. Очевидцы утверждают, что парализован почти весь район.
Согласно сервису Яндекс.Карты протяженность пробки 40 минут назад составляла почти 4 км, в настоящее время она уменьшилась до 1,2 км.
Фото: Яндекс.Карты

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