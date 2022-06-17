Проезд у площади Возрождения в Волгограде закроют из-за ремонта на путях









Сегодня, 17 июня, с 21.00 закроется проезд для автомобильного транспорта через трамвайные пути в районе площади Возрождения в Волгограде.

Как сообщили в мэрии, бригады МУП «Метроэлектротранс» проведут плановые работы по обновлению рельсошпальной решетки на пересечении трамвайных путей линии скоростного трамвая с автомобильной дорогой, расположенной возле офисного здания по пр. им. Ленина, 102.

Движение автомобильного транспорта по проезду будет приостановлено до 21.00 22 июня. Работы на трамвайном полотне запланированы на ночное время, поэтому движение по маршруту СТ будет осуществляться в штатном режиме.

Муниципальные службы призывают волгоградцев с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршруты движения в указанный период.

Фото: скриншот Яндекс.Карты