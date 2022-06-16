МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений

Телеком 16.06.2022 13:58
0
16.06.2022 13:58
МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развитияуслуг технологической и корпоративной связи.
Соглашение предусматривает,в том числе, совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов в области интернета вещей.
— Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны.Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях, —говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.
Решения МегаФона с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО «РЖД» работу по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии позволят в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая подвижной состав, и передавать в информационные системы компании. Показатели с датчиков могут использоваться для предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Технология дает возможность автоматизировать рутинные работы, которые сейчас проводятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах.
МегаФон в рамках сотрудничества готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль грузов, дающий возможность клиентам РЖДотслеживать передвижение своего груза от двери до двери в удобном web-интерфейсе, или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ, которые не только обеспечат комфорт пассажиров и сотрудников компании, но и гарантируют существенную экономию ресурсов.
Подписанное соглашение также предусматривает продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль инфраструктуры железных дорог.
Реклама
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике15.06.2022 18:15
Телеком 15.06.2022 18:15
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»15.06.2022 10:28
Телеком 15.06.2022 10:28
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше14.06.2022 14:51
Телеком 14.06.2022 14:51
«Технологии выгоды»: «Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир14.06.2022 11:49
Телеком 14.06.2022 11:49
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-202210.06.2022 12:40
Телеком 10.06.2022 12:40
Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%09.06.2022 12:29
Телеком 09.06.2022 12:29
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10
Билайн в День защиты детей предоставляет скидку 100% на оплату услуги для всей семьи01.06.2022 12:19
Телеком 01.06.2022 12:19
Видеосервис Wink 1 июня представляет эксклюзивную премьеру мультфильма «Где Анна Франк»01.06.2022 11:16
Телеком 01.06.2022 11:16
К Дню защиты детей жители Волгограда получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру и приложению «Где мои дети»31.05.2022 10:43
Телеком 31.05.2022 10:43
Южная команда «Ростелекома» стала лидером II Всероссийских соревнований «Умный город-2022»27.05.2022 13:21
Телеком 27.05.2022 13:21
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам26.05.2022 16:53
Телеком 26.05.2022 16:53
ЕГЭ будут контролировать свыше 131 тысячи видеокамер «Ростелекома»26.05.2022 12:13
Телеком 26.05.2022 12:13
«Умный домофон»: цифровой сервис приходит на защиту имущества волгоградцев26.05.2022 10:23
Телеком 26.05.2022 10:23
Жители Краснооктябрьского района — самые бережливые в Волгограде26.05.2022 09:20
Телеком 26.05.2022 09:20