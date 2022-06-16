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МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений

Телеком 16.06.2022 13:58
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16.06.2022 13:58


МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развитияуслуг технологической и корпоративной связи.
Соглашение предусматривает,в том числе, совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов в области интернета вещей.
Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяженность которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны.Мы готовы делиться экспертизой с партнерами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях, —говорит коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян. 
Решения МегаФона с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО «РЖД» работу по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии позволят в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая подвижной состав, и передавать в информационные системы компании. Показатели с датчиков могут использоваться для предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Технология дает возможность автоматизировать рутинные работы, которые сейчас проводятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах.
МегаФон в рамках сотрудничества готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль грузов, дающий возможность клиентам РЖДотслеживать передвижение своего груза от двери до двери в удобном web-интерфейсе, или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ, которые не только обеспечат комфорт пассажиров и сотрудников компании, но и гарантируют существенную экономию ресурсов. 
Подписанное соглашение также предусматривает продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль инфраструктуры железных дорог.

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