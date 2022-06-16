Общество

В Волгограде назвали имена лучших педиатра, хирурга, стоматолога и онколога: список

Общество 16.06.2022 07:54
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16.06.2022 07:54


В Волгоградской областной думе накануне состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса среди врачей. Глава облздрава Анатолий Себелев вручил работникам отрасли награды «Лучший врач Волгоградской области–2022».  

В этом году лучшими из лучших в Волгоградской области назвали следующих врачей: 

  • Лучший анестезиолог-реаниматолог - Алексей Ханов - заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог ГУЗ "Клиническая больница № 5"

  • Лучший врач лабораторной диагностики - Инна Бренинг -  заведующий клинико-диагностической лаборатории № 3, врач КЛД  ГУЗ "Консультативно-диагностическая поликлиника № 2"

  • Лучший врач-эксперт – Степан Попов – заместитель начальника по экспертной работе, врач судебно-медицинский эксперт отдела сложных экспертиз ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы"

  • Лучший педиатр - Ирина Братскова – врач-педиатр ГУЗ "Детская поликлиника № 1"

  • Лучший участковый педиатр – Оксана Алексеева – врач-педиатр участковый ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ"

  • Лучший неонатолог - Галина Кашпурина – заведующий отделением новорожденных детей, врач-неонатолог ГБУЗ "Центральная городская больница города Камышина

  • Лучший врач по диагностическим исследованиям - Дмитрий Болотов - врач функциональной диагностики ГБУЗ "ВОККЦ"

  • Лучший хирург - Николай Гончаров - заведующий урологическим отделением, врач-уролог ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1" 

  • Лучший врач медицинской реабилитации - Наталья Рогозина -  заведующий отделением реабилитации пациентов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата, врач-физиотерапевт ГУЗ "Клиническая больница № 12"

  • Лучший стоматолог - Елена Ванина - врач стоматолог-терапевт ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8"

  • Лучший санитарный врач -  Ольга Проноза - врач-эпидемиолог ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 25"

  • Лучший невролог - Оксана Карпова - врач-невролог неврологического отделения ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница №1", Волгоград

  • Лучший терапевт - Татьяна Гуреева - заведующий терапевтическим отделением, врач-терапевт ГУЗ "Клиническая больница № 12"

  • Лучший сельский врач - Вероника Филиппова - врач-акушер-гинеколог ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"

  • Лучший акушер-гинеколог - Владимир Гончаров - врач акушер-гинеколог гинекологического отделения ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2"

  • Лучший психиатр - Вера Виноградова - врач- психиатр общепсихиатрического женского отделения ГБУЗ "Волгоградская областная психиатрическая больница № 2"

  • Лучший врач скорой медицинской помощи - Ольга Удалова - заведующий подстанцией СМП, врач СМП ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи"

  • Лучший онколог - Михаил Постолов - заведующий онкологическим отделением  хирургических методов лечения № 5 (торакальное), врач-онколог ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер"

  • Лучший фтизиатр - Елена Мартынова - заведующий отделением - врач-фтизиатр 1 отделения для взрослых, больных туберкулезом органов дыхания ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

  • Лучший кардиолог - Татьяна Спицина - заведующий вторым консультативным кардиологическим отделением ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кардиологический центр"

  • Лучший травматолог-ортопед - Петр Иванов – главный врач, врач травматолог-ортопед ГУЗ "Клиническая больница № 12"

  • Лучший руководитель медрганизации - Константин Позднышев – главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им.С.З.Фишера»

 

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