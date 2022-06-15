Общество

Сотрудница и клиент банка в Волгограде спасли пенсионеров от мошенников

Общество 15.06.2022 13:04
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15.06.2022 13:04


Жители Волгограда – Максим Опанасенко и Александра Шаповалова – спасли сбережения двоих пенсионеров, на которые покушались мошенники. Как рассказали ИА "Высота 102" в УМВД России по Волгограду, волгоградцев насторожило поведение пожилых людей, пытавшихся снять крупные суммы со своих счетов в банке.  

– 20 мая 79-летнему пенсионеру позвонили неизвестные и попытались завладеть его сбережениями. Пожилому мужчине сообщили, что ему положена компенсация за ранее приобретенные медицинские препараты, однако для получения денег необходимо заплатить налог, – рассказали в городском управлении полиции информагентству. – Доверчивый волгоградец пошел в банк и уже хотел снять со своего счета 150 тысяч рублей, чтобы перевести на указанный мошенниками счет, однако в этот момент на эмоциональное состояние пенсионера обратил внимание Максим Опанасенко.


По сведениям УМВД, мужчина нашел время на незнакомого пожилого человека. Выяснив, зачем пенсионер пытается снять столь крупную сумму, волгоградец отговорил его от этой затеи. Больше того, Максим посоветовал незамедлительно обратиться в отдел полиции, что пожилой человек и сделал. 

Сотрудница банка Александра Шаповалова помогла сберечь 300 тысяч рублей  85-летней  женщине. 

– Жительнице Советского района на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее сын попал в ДТП. За лечение женщине предложили срочно заплатить 300 000 рублей. – Взволнованная женщина проследовала в ближайшее отделение банка и пыталась снять сбережения, чтобы передать курьеру. Сотрудницу банка,  которая занималась обслуживанием клиентки, сразу насторожило такое решение. Пообщавшись немного с  женщиной, она убедилась, что волгоградка  рискует стать жертвой мошенников.  

Как и Максим Опанасенко, Александра смогла отговорить пенсионерку от операции с деньгами и посоветовала обратиться в полицию. 

Сегодня, 15 июня, врио начальника УМВД России по городу Волгограду подполковник полиции Алексей Климов наградил бдительных волгоградцев за активную гражданскую позицию. В адрес работодателей волгоградцев направлены благодарственные письма.

– И Александра Шаповалова, и Максим Опанасенко будут номинированы на участие в ежегодном конкурсе «Народный дозор», который проводит ГУ МВД России по Волгоградской области совместно с Общественным советом, – сообщили в пресс-службе городского управления полиции. 

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