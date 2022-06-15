Происшествия

Молодой волгоградец при заказе путаны лишился крупной суммы

Происшествия 15.06.2022 09:32
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15.06.2022 09:32



В Волгограде 28-летний местный житель, обратившись за интимными услугами, стал жертвой мошенников. Как сообщили в городском УМВД, объявление молодой человек нашел в интернете и решил им воспользоваться.
Он позвонил на указанный номер и ему ответил мужчина-диспетчер. Молодому человеку пояснили, что за интимную услугу необходимо перевести задаток, а также оплатить страховку, после чего девушку привезут на указанный клиентом адрес.
Волгоградец знал о таких фактах мошенничества, но жажда любви оказалась сильнее. Он выполнил несколько переводов, перечислив  в общей сложности 43000 рублей. После этого дозвониться диспетчеру он уже не смог. Мужчина сообщил о факте мошенничества в полицию. Злоумышленника ищут.

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