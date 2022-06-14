Пленэры на земле героев: художники отразили природные красоты Котельниковского района

Общество 14.06.2022 10:15
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14.06.2022 10:15
Представители Волгоградского областного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» провели пленэры в Котельниковском районе.
Масштабную творческую акцию впервые в истории города Котельниково организовали градообразующее предприятие «ЕвроХим-ВолгаКалий» совместно с администрацией Котельниковского муниципального района и Волгоградским музеем изобразительных искусств им. В.И. Машкова.
За три дня, проведенных в работе на котельниковской земле, девять художников создали живописно-художественный образ «Котельниково – земли героев». В своих работах мастера кисти отразили культурное, историческое богатство Котельниковского района, раскрыли огромный экономический и социальный потенциал, созданный присутствием градостроительного предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий».
Творческое путешествие началось с Гремячинского горно-обогатительного комбината. Художники создали художественные отражения важнейших объектов поверхностного комплекса, познакомились с сотрудниками предприятия, изобразили на полотнах самые, по их мнению, интересные особенности производственного процесса комбината.
Пленэр в степи помог показать природные красоты Котельниковского района. Во время работы в природных зонах в своих картинах художники передали простор и волю степных ландшафтов, наполненных ароматом степных трав и полынным ветром, показали связь времен в истории Котельниковского казачьего края. В их работах видно, как современные котельниковцы чтут и продолжают традиции казачьего сословия, неразрывно связанные с конноспортивным спортом.
Представители Союза художников помогли маленьким котельниковцам раскрыть свои художественные таланты. Во время мастер-класса в «Детской школе искусств» художники поделились с ребятами секретами мастерства, научили маленьких коллег верить в себя и не бояться в полной мере раскрывать творческий потенциал https://youtu.be/tX69Vor9Giw
Выставка созданных во время пленэра работ состоялась в «Историко-краеведческом музее» города Котельниково. В числе почетных гостей экспозиции – руководители Котельниковского района и «ЕвроХим-ВолгаКалия». Вход был свободным для всех, и посмотреть работы мастеров пришли взрослые и совсем юные жители Котельниково.
Картины жизни родного края помогли котельниковцам по-иному взглянуть на широчайшие перспективы Котельниковского района как авангарда промышленного развития региона, нового центра творческой и культурной жизни Волгоградской области, удивительно притягательного места, обладающего большим туристическим потенциалом.
Полотна, написанные на Котельниковской земле героев, произвели большое впечатление на зрителей. И сейчас рассматривается возможность организации выставок в Волгограде и Москве.
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