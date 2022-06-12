Общество

В Волгограде 12 июня ограничат продажу алкоголя

Общество 12.06.2022 08:25
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12.06.2022 08:25


В Волгограде сегодня, 12 июня, горожане и гости города-героя не смогут приобрести спиртное в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения установлены законом Волгоградской области от 15 марта 2019 года. 

— На территории муниципальных образований Волгоградской области устанавливается запрет на розничную продажу алкогольной продукции во время проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, информация о которых не позднее трех дней до дня проведения таких мероприятий размещена на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо официально опубликована в средствах массовой информации, — в местах проведения таких мероприятий на территории городских поселений, сельских поселений, городских округов, — гласит текст документа. 

Запреты также действуют ежегодно 25 января — в День российского студенчества, 1 июня — в Международный день защиты детей, 27 июня — в День молодежи и 1 сентября — в День знаний. 

Ограничения вводятся, в том числе и на общегородских мероприятиях: 

с 10.00 до 13.00 — исторический парк «Россия — моя история» 

с 16.30 до 17.30 — от площади Павших борцов до верхней террасы Центральной набережной 

с 16.00 до 21.00 — фонтан «Искусство»

с 22.00 — ЦПКиО 

С полной программой праздника можно ознакомиться, перейдя по ссылке

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