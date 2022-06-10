Общество

Транспорт ускорится в центре Волгограда 12 июня

Общество 10.06.2022 16:08
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10.06.2022 16:08



В Волгограде 12 июня, по случаю празднования Дня России, общественный транспорт переведут на особый режим работы. Интервал движения троллейбусов и трамваев составит не более 12 минут после 21.00.  

– В 21.00 завершится фестиваль «Россия многоликая» на верхней террасе набережной, – сообщают в мэрии Волгограда. – Сразу после этого общественный транспорт начнет курсировать с интервалом 10 – 12 мин. Таким образом, все желающие смогут добраться с этой площадки в ЦПКиО, где в 22.00 состоится красочный фейерверк. 

Троллейбусы и трамваи будут курсировать 12 июня до 23.30.  

– Начиная с 22.30, интервал движения на троллейбусных маршрутах, следующих через центр города в северном и южном направлениях, составит порядка 15 минут, – добавляют в городской администрации. – На один час дольше будет работать скоростной трамвай – последний в этот день рейс со станции «Ельшанка» в сторону Тракторозаводского района отправится в 23.08. 

Автобусы №2, №6, №21 и №88, отправляющиеся от ж/д вокзала, будут курсировать по обычному расписанию.

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