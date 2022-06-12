В центре Волгограда в День России ограничили движение

В Волгограде для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России, закрыты для движения несколько центральных улиц. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые ограничения будут действовать до 22.00.

— В День России, 12 июня, для удобства волгоградцев и гостей города-героя на время проведения праздничных мероприятий до 22.00 вводится пешеходный режим на некоторых участках, — пояснили информагентству в пресс-службе мэрии Волгограда.

До 22.00 будет невозможны проезд и стоянка автомобилей на дороге по улице Чуйкова в границах от переулка Воровского до улицы Володарского. До 14.00 действует пешеходный режим на проездах и парковочных площадках на территории исторического парка «Россия – моя История». Также ограничения коснулись Нулевой продольной магистрали в границах от дороги улицы Калинина до кругового пересечения автодорог Набережной имени 62-й Армии и спуска с улицы Краснознаменской.

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