Общество

В Волгограде изменят схему движения автобуса № 35 на 11 и 12 июня

Общество 10.06.2022 19:51
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10.06.2022 19:51


В Волгограде в ближайшие два дня – 11 и 12 июня – будет изменена схема движения автобуса № 35, курсирующего от речного порта до больницы № 25 в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии, изменения будут действовать в пределах Центрального района. 

– С 20.00 11 июня до 14.00 12 июня автобус №35 с проспекта Ленина будет поворачивать не в сторону набережной, а по  Краснознаменской будет следовать до остановки «Детский центр», – предупреждают в администрации города. – Корректировка маршрута связана с введением пешеходного режима на ряде участков в Центральном районе. 

Движение, остановка и стоянка транспорта будет запрещена с 20.00 11 июня до 14.00 12 июня на Нулевой Продольной в границах от улицы Калинина до кругового движения напротив здания речного вокзала. Также нельзя будет проехать на личном автомобиле к музею  «Россия - Моя История». Припаркованные возле него машины эвакуируют. 

С 20.00 11 июня до 22.00 12 июня транспорт также не будут пускать на улицу Чуйкова в границах от переулка Воровского и до улицы Володарского.

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