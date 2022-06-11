В Волгограде стартовал мотопробег в честь Дня России

Общество 11.06.2022 12:34
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11.06.2022 12:34
Сегодня на главной высоте России - Мамаевом кургане – был дан старт мотопробегу, посвященному Дню России, который будет отмечаться завтра, 12 июня. Его маршрут пройдет по пяти городам нашего региона. Участниками патриотической акции стали жители города Волжского и депутаты Волгоградской областной думы, сообщили ИА «Высота 102» в регпарламенте.
С инициативой провести мотопробег, посвященный Дню России, выступили сотрудники Волжского трубного завода. Акцию поддержали региональные парламентарии.
Участники мотопробега возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы.
В путь отправилась колонна из 14 мотоциклов и двух автомобилей. Первым пунктом посещения станет город Камышин. Участники мотопробега возложат цветы к памятнику легендарному летчику, Герою Советского Союза Алексею Маресьеву. Для них также будут организованы экскурсии по городским музеям и достопримечательностям. Далее маршрут пройдет через Фролово, Урюпинск, Серафимович, Калач-на-Дону.
В каждом из городов к участникам мотопробега будут присоединяться депутаты областной думы. Они возложат цветы к братским захоронениям воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, посетят знаковые места. Так, во Фролово участники акции побывают в городском краеведческом музее, Богоявленском храме, ознакомятся с объектами благоустройства; в столице российской провинции – Урюпинске – совершат экскурсию по городским достопримечательностям, посетят праздничный концерт, посвященный Дню России; в Серафимовиче побывают в музее истории Усть-Медведицкого казачества и Усть-Медведицком Спасо-Преображенском монастыре; в Калаче-на-Дону возложат цветы к стеле «Город воинской славы», а затем посетят величественный монумент «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск.
Напомним, 9 июня Калач-на-Дону в числе 45 городов воинской славы был удостоен «Меча Победы», символизирующего силу и значимость ратного подвига наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Ценную реликвию руководству муниципалитета в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе в Москве вручила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Завершится мотопробег 14 июня в городе Волжском.
Фото Волгоградской областной думы.
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