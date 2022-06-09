Общество

Роспотребнадзор назвал условия открытия пляжей в Волгограде

Общество 09.06.2022 07:47
0
09.06.2022 07:47


Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на территории региона организован мониторинг за качеством воды и почвы  на пляжах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, пробы берутся  на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при подготовке пляжей к летнему сезону следует провести работы по благоустройству береговой зоны (санитарная очистка территории, подсыпка песка, дезинсекционные, дератизационные мероприятия), ремонт и оборудование инфраструктуры пляжей (установка туалетов, пляжных и душевых кабин, установка контейнеров для ТКО, урн), заключить договора на вывоз жидких и твердых коммунальных отходов, напомнили в управлении.

Пляжи откроются только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области поручил подготовить к открытию пляжи в регионе. В мэрии затруднились ответить, какие территории будут использованы под пляжи, сославшись на то, что окончательное решение будет приниматься согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В Волжском пляж должен открыться 13 июня.








Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог недвижимости. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Общество
09.06.2022 09:11
Общество 09.06.2022 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 21:36
Общество 08.06.2022 21:36
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 20:01
Общество 08.06.2022 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 19:00
Общество 08.06.2022 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 18:10
Общество 08.06.2022 18:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 17:55
Общество 08.06.2022 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 17:51
Общество 08.06.2022 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 17:10
Общество 08.06.2022 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 16:57
Общество 08.06.2022 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 16:11
Общество 08.06.2022 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 16:10
Общество 08.06.2022 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 14:39
Общество 08.06.2022 14:39
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 12:48
Общество 08.06.2022 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 12:27
Общество 08.06.2022 12:27
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2022 12:26
Общество 08.06.2022 12:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:14
«Пил, ездил на такси»: в Волгограде разбойник в медицинской маске грабил пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
09:11
Больницу Фишера № 1 в Волжском возглавил Константин ПозднышевСмотреть фотографии
07:47
Роспотребнадзор назвал условия открытия пляжей в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:52
В центре Волгограда эвакуировали отель «Интурист»Смотреть фотографии
21:36
«Жизнь маленького человека»: все, что известно об утонувшем мальчике под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:01
Мишустин вручил волгоградской соцработнице госнаградуСмотреть фотографии
19:00
«Уже даны рекомендации»: под Волгоградом готовы истребить саранчу в случае угрозыСмотреть фотографии
18:10
Под Волгоградом жене погибшего комбата вручат звезду Героя России и орден МужестваСмотреть фотографии
17:55
Ремонт на теплосетях в Советском районе Волгограда «споткнулся» о газовую трубуСмотреть фотографии
17:51
В Волгограде 12 июня в центре города организуют пешеходные зоныСмотреть фотографии
17:10
«Вышел из автобуса и исчез»: под Волгоградом ищут пропавшего месяц назад 41-летнего мужчинуСмотреть фотографии
17:09
На проспекте Жукова в Волгограде Nissan вылетел на встречную полосуСмотреть фотографии
16:57
Магазины Zara и Massimo Dutti могут снова открыть в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:25
Под Тамбовом застрелен владелец зернохранилища в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Еще одну школу-тысячник построят в микрорайоне ВолгоградаСмотреть фотографии
16:10
«Сожрали уже два хутора»: в Волгоградской области фермеры бьют тревогу из-за нашествия саранчиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:39
От сотрудника колл-центра до директора: у МегаФона в Волгограде новый топ-менеджерСмотреть фотографии
13:53
Росприроднадзор озадачит пожаром на западе Волгограда военную прокуратуруСмотреть фотографии
13:14
Часть хутора в Волгоградской области залило топливом с нефтебазыСмотреть фотографии
12:48
На юге Волгограда из-за ремонта сузили улицу ГубкинаСмотреть фотографии
12:43
Надеялся, что не найдут тело: под Волгоградом СК обвинил убийцу 18-летней студентки в изнасилованииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
В Волгограде объявят звезд, приглашенных на молодежный фестиваль 25 июняСмотреть фотографии
12:26
Мэрия Волгограда готовит площадки для патриотических линеек в школахСмотреть фотографии
11:52
На стройке в Волгограде нашли 250-килограммовую бомбуСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде арестовали 4 квартиры и иномарку менеджера крупной торговой сетиСмотреть фотографии
11:32
В Волгограде до конца года отремонтируют 42 дворовых проезда: списокСмотреть фотографии
10:51
За смерть 38-летнего велосипедиста волгоградцу грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
10:35
Волгоградская область опередила Подмосковье по заболеваемости COVID-19Смотреть фотографии
10:21
Главам волгоградских СНТ напомнили о крупных долгах и личной ответственностиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде каждый десятый житель в гневе использует матСмотреть фотографии
 