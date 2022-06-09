Роспотребнадзор назвал условия открытия пляжей в Волгограде





Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на территории региона организован мониторинг за качеством воды и почвы на пляжах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, пробы берутся на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.







Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при подготовке пляжей к летнему сезону следует провести работы по благоустройству береговой зоны (санитарная очистка территории, подсыпка песка, дезинсекционные, дератизационные мероприятия), ремонт и оборудование инфраструктуры пляжей (установка туалетов, пляжных и душевых кабин, установка контейнеров для ТКО, урн), заключить договора на вывоз жидких и твердых коммунальных отходов, напомнили в управлении.







Пляжи откроются только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования.





