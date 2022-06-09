Роспотребнадзор назвал условия открытия пляжей в Волгограде

Общество 09.06.2022 07:47
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09.06.2022 07:47
Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области на территории региона организован мониторинг за качеством воды и почвы на пляжах. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, пробы берутся на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при подготовке пляжей к летнему сезону следует провести работы по благоустройству береговой зоны (санитарная очистка территории, подсыпка песка, дезинсекционные, дератизационные мероприятия), ремонт и оборудование инфраструктуры пляжей (установка туалетов, пляжных и душевых кабин, установка контейнеров для ТКО, урн), заключить договора на вывоз жидких и твердых коммунальных отходов, напомнили в управлении.
Пляжи откроются только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования.
Напомним, ранее губернатор Волгоградской области поручил подготовить к открытию пляжи в регионе. В мэрии затруднились ответить, какие территории будут использованы под пляжи, сославшись на то, что окончательное решение будет приниматься согласно рекомендациям Роспотребнадзора. В Волжском пляж должен открыться 13 июня.
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